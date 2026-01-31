登頂101 看見台灣不足

（圖／本報系資料照）

清華大學前校長梅貽琦曾說，「所謂大學者，非謂有大樓之謂也，有大師之謂也」，這句話深中肯綮，不僅適用於今之所謂大學，也適用於任何一個城市。

台北101落成於2004年，曾被認定世界第一高樓，幾乎每個台灣人都引以為榮，高樓巍巍，豈止是一座高入雲霄的大樓，似乎更承載國人鼓翼而上。不但世界看見了台北101的高聳，更讓世界看見了台灣，這是多讓人振奮、讓人熱血沸騰！但是很少人會關注，我們可以登上高樓遠眺俯視，但我們期盼看見的是什麼？世界看見台灣了，但是，他們又看見了台灣的什麼？是用怎樣的眼光來看台灣？

一所大學，只要經費充裕，也是不難大興土木，建構巍峨黌舍，但是，這就是大學嗎？梅貽琦感慨「大師」難求，其實，不但是欠缺大師，就是連合格的「大學生」恐怕都愈來愈少了。時至今日，還有誰會記得「在明明德，在親民，在止於至善」？

世界攀岩好手霍諾德徒手登頂101，他已不止一次創造出攀岩傳奇了，這次在事前就已宣傳頗盛，連Netflix都全程轉播，變成舉世聞名的一次「壯舉」，當然也就是意料中的事。平心而論，如果沒有霍諾德，101就在那，台灣也還在這，誰還會去管你被看見還是沒被看見？101的確有攀爬的難度，台灣也的確美麗多姿，但是，真正被看見的原因，竟然不是101本身，更不是台灣自己。此時如果回想梅貽琦校長的言論，是不是更值得我們深思呢？

可笑的是，霍諾德的登頂，不但為他自己搏得了名聲，也連帶讓101旁飄揚的中華民國國旗，在全世界的讚歎聲中，總算是占據了不小的視線，這無論是再帶有偏見的人，都不能否認的事實。但是，我們除了由衷讚歎霍諾德的英雄式作為外，更應自此深思：台灣在各個領域中，是否都缺乏個「大師」？而我們能不能自己培養出我們自家的英雄、大師？可是，看看我們的所謂政壇菁英，竟耗費不知多少口水，去爭論應該將這一大樓叫「台北101」還是「台灣101」？事隔迄今，還有民進黨立委嚷著改名「台灣台北101」。

台灣的大學，不缺大樓，缺的是大師；台北這座城，缺的不是101，缺的是霍諾德；台灣這塊土地，要多高聳的大樓、多美麗的山河都有，但缺的是真正有胸襟、有眼界的政治人物。不於此補足，台灣想要登頂，有再多的霍諾德，也是驚鴻一瞥，無濟於事！（作者為國立台灣師範大學退休教授）