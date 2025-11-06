南投埔里寶湖宮天地堂地母廟，以其獨特的綠色琉璃屋脊、莊嚴華麗的宮殿式建築，以及登高可望的壯闊景觀，吸引了無數慕名而來的遊客與信徒。

位於慈恩街與和平東路交叉路口處的「天字型」牌樓，它標誌著進入地母廟區域的開端，給人一種迎接君王或重要賓客的隆重感。

最接近廟宇核心、位於慈恩街盡頭、指向地母廟「五殿」入口的，則是氣勢恢宏的「五門牌樓」。這個牌樓的設計更是寓意深遠，它以「仁、義、禮、智、信」這五種中華傳統美德，即「五常」，作為牌樓的五個入口意涵。這象徵著地母廟不僅是宗教場所，更是傳承與實踐中華傳統倫理道德的教育基地。遊客通過這五扇門，不僅物理上走進廟宇，也精神上領受「五常」的教誨，意義重大。

廣告 廣告

廟宇採用了大面積的綠色琉璃瓦覆蓋屋脊，在陽光下燁燁生輝，與周遭的自然景觀形成鮮明對比，卻又和諧地融為一體。而宮殿式的建築風格，線條流暢，結構宏偉，展現出精湛的工藝與權威的氣勢。不同於常見的飛簷斗拱，地母廟的建築層次分明，氣勢磅礴，依山而建的佈局更顯其高聳壯闊。

寶湖宮天地堂地母廟的歷史可追溯至民國三十六年，專門供奉聖母神尊的重要中心。其主祀神祇「地母至尊」在道教文化中佔有極其崇高的地位。根據道教神話，「地母」被尊稱為「宇宙之母」，又名「無上虛空地母」、「大道玄玄虛空地母」等，其神格與掌管天界事務的「玉皇上帝」並列，有著「天陽地陰，天公地母」的說法，體現了古人對天地陰陽平衡、天人合一的哲學觀與對大地母體的敬畏崇拜。地母至尊被視為道教四御之一，主宰大地山川，孕育萬物，她的慈悲與神力，是無數香客祈求平安、健康與豐饒的心靈寄託。

乾元殿所供奉的三位神祇，更揭示了其「天之元」的創生意涵。殿內主祀的是「無極老祖」，其神階被認為高於玉皇大帝，被尊稱為「天父」。與之並祀的還有「開天古佛」和「玉皇大帝」。這三位神祇的組合，象徵著宇宙萬物從混沌初開、鴻蒙未判，到天地初闢、萬物化育的整個創生過程。這三者共同闡述了「天元」概念，即宇宙萬物的起源與生成法則，與地母至尊所代表的「地之母」相輔相成，共同構成了天地萬物的運行之道。

「乾元殿」它座落在埔里地母廟五殿建築群的最高點，從這裡的廣闊廟埕，能夠眺望到壯麗的群山景致，以及俯瞰整個埔里盆地的開闊視野。這份登高望遠的體驗，本身就是一種心靈的昇華，讓人感受到天地的浩瀚與自身的渺小。

寶湖宮天地堂地母廟

廟址：南投縣埔里鎮枇杷路94號

相關連結

【大白咖啡】山中秘境，擁抱自然與獨特美學

登高至乾元殿，眺望山景、俯視埔里盆地

【虎嘯山嵐】飛行傘最佳場地、埔里最美賞景餐廳

👉 歡迎來投稿分享吃喝玩樂遊記！