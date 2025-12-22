登「洋基工程籃球隊」主場 林志玲喊看球送年曆

（中央社記者洪素津台北22日電）台灣職籃「洋基工程籃球隊」密集2個月訓練將迎來隊史主場首戰，特邀林志玲擔任新竹主場嘉賓，同時女星林志玲也獻出親筆簽名年曆，現場憑票根抽獎送，年曆義賣已破萬本，收入會捐做慈善。

洋基工程籃球隊將於27日迎來隊史主場首戰，球賽超吸睛，在總教練李逸驊率領的菁英球員陣容外，有林志玲擔任嘉賓，也有「洋基女孩」YoungKey Girls啦啦隊炒熱氣氛，這次是林志玲第一次出席籃球賽首戰活動，球團透過新聞稿表示，此次跨領域合作象徵品牌啟航的重要篇章，希望球迷能親眼見證「女神降臨」的心動時刻。

進場憑票根即可抽限量共10本的林志玲親筆簽名「2026志玲姊姊慈善年曆」。2026志玲姊姊慈善年曆義賣已破萬本，每年志玲姊姊慈善基金會都將此收入捐做慈善，2025年捐助弱勢兒少學習與醫療資源達新台幣800萬元。

洋基工程籃球隊首個主題周將於27、28日在新竹市立體育館登場。（編輯：張銘坤）1141222