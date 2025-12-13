登"谷關七雄"東卯山迷路 1人滑邊坡2人困峭壁獲救

中部中心/徐秘康、羅宇翔 台中報導

一支2男2女組成的登山隊，11日攀爬台中市和平區，"谷關七雄"之一的東卯山，下山時抄捷徑，1名69歲女山友，不小心滑落30米邊坡受傷，同行友人自行下切找到步道求援，另兩人在峭壁上等待，幸好最後全都獲救！





當搜救人員接觸到傷者，一名69歲女性，她滑落邊坡困在步道上，經過檢傷，右腳腳踝疑似骨折，雖然意識清醒，可是沒辦法走，搜救人員用背背，還有獨輪車運送，受困在峭壁的2個人，也運用繩索，把人滑降到安全步道上！

谷關七雄東卯山有山友滑落邊坡。台中市消防局，是在11日下午一點多，接到民眾報案，說在和平區，"谷關七雄"之一，東卯山，在登山步道4.7k附近，2男2女的一支登山隊，疑似抄捷徑，卻走到峭壁處，一名女山友還滑落邊坡，需要協助！

和平消防分隊，出動各式消防車3輛、消防人員7名，前往救援，在11日晚上八點左右，抵達登山口，將傷者後送東勢農民醫院救治。





