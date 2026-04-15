白沙屯媽祖進香現場實況 目前位置 、路線一次看
登3萬7！台積2100元 「這五檔」基金漲幅逾40％飆過台股護國神山
台股15日攻破3萬7千點，台積電創新高2100元、大漲45元；當美伊戰爭再傳停火曙光，開盤一小時即衝向37,064.16點，午盤來到36,892.69點，漲596.57點，漲幅達1.64%。
友達成交量超過55萬張居冠，群創也超過39萬張。ETF則由00940元大台灣價值高息近30萬張領先，00981A、00997A兩檔主動式仍是繼續霸榜。
台玻、旺宏、南亞、聯電、康舒、華邦電、光洋科、南亞科、台化、金居、力積電、國巨、長興、鴻海、富喬等成交量繼續出量。
ETF則還有00631L元大台灣50正2、009816凱基台灣TOP50、00988A主動統一全球創新、00919群益台灣精選高息、00632R元大台灣50反1、0050元大台灣50、00878國泰永續高股息、00992A主動群益科技創新、0056元大高股息、00400A主動國泰動能高息、00937B群益ESG投等債20+等。
市場高度期待台積電法說佳音，台積電股價率先表態再創新高，同步推升過去一周台股指數由33,000點直攻37,000點，根據CMoney資料統計，這一周台股過關斬挑戰37,000點，最強台股科技基金前五名為：聯邦精選科技基金、第一金電子基金、安聯台灣科技基金、新光創新科技基金，及台新2000高科技基金，過去1周漲幅都在15%上下，過3個月及今年以來漲幅更多數高達40%及50%上下準，這樣的表現不僅超越台股加權指數，也超越台積電漲幅，同期間也多數超越表現領先被動式台股ETF。
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