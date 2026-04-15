登3萬7！台積2100元 「這五檔」基金漲幅逾40％飆過台股護國神山

[Newtalk新聞] 台股在外部環境偏多的帶動下，延續近期強勢格局。隨著美股持續走高，資金風險偏好明顯回溫，市場情緒轉趨樂觀，今（15）日盤中更進一步挑戰3萬7整數關卡，最高來到37043點。展現多頭企圖心。在權值股穩盤、題材股輪動的架構下，盤面呈現「百花齊放」的健康輪動格局。 從法人動向觀察，本日券商共識股聚焦於五檔個股，包含金像電、台達電、大立光、國巨與采鈺，皆獲得兩家券商同步推薦，顯示市場資金在選股上逐漸收斂至具備基本面與產業趨勢支撐的標的。 進一步拆解這五檔個股邏輯，可以發現資金布局方向相當明確。金像電與台達電屬於AI伺服器與電源供應鏈核心，受惠於全球AI算力需求持續擴張，營運具備長線成長動能；大立光則代表高階光學元件，雖短期受手機市場影響，但高階鏡頭與非手機應用仍具潛力；國巨作為被動元件龍頭，在庫存調整告一段落後，景氣回溫預期逐步發酵；采鈺則切入感測與顯示驅動相關應用，搭上車用與高階顯示趨勢。 值得注意的是，盤面雖然強勢，但真正的關鍵仍在權值股表現，尤其是台積電。市場普遍認為，台積電明天即將登場的法說會，將成為影響短線行情的重要變數。若釋出正向展望，不僅有助於穩定指數，更可

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