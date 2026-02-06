登3020公尺高山 賴清德：國防條例每耽擱一天就讓國家多曝險一天

賴清德喊話審議通過「國防特別預算條例」及「中央政府總預算案」。 圖：總統府提供

[Newtalk新聞] 總統賴清德今（6）日勗勉海軍小雪山雷達站，感謝雷達站官士兵在標高3020公尺的偏遠高地，以「台灣之盾、築起防線，小雪之眼、洞悉全局」的精神，全年無休守護國家，保護人民生命財產安全。他期盼，不分朝野都能支持國軍，立法院能盡速審議通過「國防特別預算條例」及「中央政府總預算案」，因為每耽擱一天，就讓國家多曝險一天，也延遲國軍提升戰備的時間。

賴清德前往台中3020公尺高山勗勉海軍小雪山雷達站 圖：總統府提供

賴清德今上午前往台中勗勉海軍小雪山雷達站，包括國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、海軍司令蔣正國、艦隊指揮部指揮官吳立平、監偵指揮部指揮官林志豪、小雪山雷達站站長鍾岐宏等人出席。

賴清德首先聽取任務簡報，並視導海情作業，隨後也透過迅指系統與鄭和艦官士兵通話，感謝大家巡弋台灣周邊海域、守護海疆。他說，因為有大家堅守崗位，國人才能安心、放心。

賴清德表示，冬天的海象並不好、風大又寒冷，請國軍弟兄姊妹在執行任務時，務必注意自身的安全。農曆春節即將到來，他除了代表全體國人再次感謝大家的辛勞，也向官士兵拜早年，祝福新年快樂、七喜春來，身體健康、家庭美滿幸福。

賴清德感謝國軍以「台灣之盾、築起防線，小雪之眼、洞悉全局」的精神，全年無休守護國家。 圖：總統府提供

隨後，賴清德午間與幹部及官兵代表會餐時致詞表示，農曆新年將屆，今天特別前來海軍小雪山雷達站向大家拜年，感謝大家在標高3020公尺的偏遠高地，一年 365天、一天24小時，全年無休守護國家。他說，從鍾岐宏製作的意象圖版可以清楚看出小雪山雷達站的重要性，「台灣之盾、築起防線，小雪之眼、洞悉全局」，不僅是士兵官對自己的期許，更是令人引以為傲的事實。

賴清德期盼國人及不分朝野都能深刻感受國軍的辛苦，不論在高山、濱海或任何一個地點，國軍都全心全力投入守護國家及人民生命財產安全。因此，他期盼國人不分朝野黨派都應該要支持國軍，讓國軍有更好的裝備與力量保家衛國。

賴清德再次呼籲，立法院能如期審查及通過「國防特別預算條例」及「中央政府總預算案」，因為每耽擱一天，就讓國家多曝險一天，也延遲國軍提升戰備的時間。

賴清德表示，在過年之際，看到國軍這麼辛勞，除了表達感動及感謝以外，希望全體國人都能支持國軍。他並祝福官士兵新年快樂、工作順利、身體健康、家庭美滿幸福、七喜春來。

