發不出年終？彰化統籌款大增175億卻變窮 驚人短差金額曝光

新版財劃法上路後，彰化縣財力分級由原本的第四級變成第五級，降了一級。(記者張聰秋攝)

〔記者張聰秋／彰化報導〕發不出年終獎金？新版「財政收支劃分法」實施後，中央今(2026)年給彰化縣的統籌分配稅款一口氣大增175億元，但一般性與計畫型補助款今年就減少202億元，一增一減還是短差，勢必影響縣庫資金調度，尤其是年關前的資金需求更高，不少縣府與鄉鎮市公所人員擔心會不會在年前領不到年終獎金。對此，彰化縣政府表示，主計總處已電話告知，今年2月底前會撥60億元給彰化，這筆錢足可支付年終與考績獎金，預計農曆年前15天就會發放。

新版財劃法運作方式，統籌分配稅款增加，計畫型與一般性補助就減少。彰化縣統籌分配稅款由去(2025)年149億元，今(2026)年增為324億元，增加了175億元。而計畫型建設補助去年還有214億元、今年剩下113億元，縮水101億元，一般性補助去年還有200億元、今年只有99億元，也掉了101億元，2種補助減少202億元。縣庫財源增減消長後最終仍是短差約27億元。

有縣府員工焦慮年前領不到年終，財政處長劉坤松強調絕對不會。他說，去年12月19日主計總處來電通告縣府主計處，除了每個月固定要撥給彰化縣27億元的統籌分配稅款會如期核發，也會在今年2月底前撥下縣府年前資金需求約60億元經費；今年是很特別的1年，現在才1月8日，主計總處就要地方縣市政府準備籌編今年度的追加預算，過去通常在1月底或過年之後才會開始，等於今年度的預算執行沒幾天就要準備追加預算，這個情況比較特殊。

劉坤松表示，彰化縣資金2月底前都沒有問題，到3月開始，如果中央沒有準時撥下經費，縣庫資金一定會不夠。

新版財劃法讓彰化縣財力評比降級變成第五級，排名不太光彩，卻也因為財力變差，在建設經費上，原本縣府平均負擔12%到18%，現在配合款只要自籌10%。

