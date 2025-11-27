一發不可收拾 香港世紀火災究因

香港宏福苑惡火，社區8棟樓 燒掉7棟。根據消防單位分析，火勢快速蔓延的4大原因，包括: 施工材質易燃、現場強風高溫，加上屋齡老舊、及管理失當等，才會釀成這場世紀火災。宏福苑 落成於1983年，屋齡已有42年。監管單位 基於安全考量，才會要求 強制驗樓，也導致住戶 共須支付3.3億港幣、約合新台幣 超過13億元的外牆翻修案，每戶 至少須分攤 約台幣63萬元。但因為大家都想省錢，才會使用便宜的翻修物料，包括 外牆鋪設的泡棉、綠色的尼龍護網、及塑膠布等，全都是易燃物，才會導致火勢，迅速延燒。香港保安局表示，本案會朝刑事方向調查。

香港爆發 近20年來的 最大火災 ，火勢 究竟為何 迅速蔓延? 消防局與相關部門分析，主要有 4大原因。努力噴水灌救，但竹棚鷹架 仍不斷 燒毀掉落。根據香港媒體分析，社區住戶 為了節省成本，修建外牆 使用的 都是便宜的易燃物料，除了竹棚鷹架，還有 外牆施工鋪設的 泡棉、綠色的尼龍護網、及塑膠布等，都屬於易燃物，才會導致火勢，接連燃燒。儘管香港政府要求，所有新建工程的棚架，自今年（2025年）3月起，至少要有50%為金屬材質，以避免發生火災。但這項新規，並不包含外牆維修。百密一疏，災情才會如此嚴重。此外，消防單位研判，因 風勢強勁，以致 起火竹棚的碎屑，飄散往鄰近大樓，才會起火點燃7座大廈。加上火場高溫，消防隊進入困難，也是火勢一燒、就連燒7棟的原因之一。香港消防處副處長陳慶勇：「建築物裡的溫度非常高，因此我們很難進入火場，並上樓進行救援行動。」

廣告 廣告

火舌不斷竄出，當局表示，大埔 宏福苑社區，屋齡已達42年，監管單位 基於安全考量，才會在2016年 就要求 強制驗樓，社區也因此 才會招標，通過3.3億港幣、超過新台幣13億元 的 外牆翻修案。 無姓名大樓住戶：「我住在2號樓，所以我眼睜睜地看著火勢，從6號樓蔓延到5號樓 一路燒下去，卻沒有人用水槍滅火，我沒看到任何消防車噴水，這對我們來說 太可怕了，我不知道該怎麼辦。」

就是因為修建外牆，經費實在太高，換算下來，每間住戶 至少要分攤 約新台幣 近63萬元。雖然可分6期繳交，但仍引發大量住戶不滿，大家都想另謀他法，於是召開特別大會，選出新的 社區法團成員，類似台灣的社區管委會，但爭議依舊不斷。香港房屋局表示，首先將調查 建物外牆鋪設的保護物料，是否符合阻燃標準，也必定會依法追究。

更多 大愛新聞 報導：

最漫長一夜 香港大火患難互助

香港惡火44死 另有279人失聯

