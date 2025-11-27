一發不可收拾 香港大火究因
香港爆發63年來 最嚴重火災 大火” 44死 還嚴重，當局正在調查 宏福苑 的起火原因。有人指控，火災疑似與工人在工地吸菸有關。路透社的報導則強調，竹製鷹架 易燃的危險性。此外，起火大廈 樓高31層，雲梯車的極限，幾乎只能救到一半，也是當局研判，救火困難的原因之一。香港保安局表示，本案將會朝刑事方向調查。?儘管香港政府要求，所有新建工程的棚架，自今年（2025年）3月起，至少要有50%為金屬材質，以避免發生火災。但這項新規，並不包含外牆維修。百密一疏，災情才會如此嚴重。?「警報器 從頭到尾 都沒響過！」宏福苑住戶曝內幕：就是火燒連環船
雲梯車努力灌救，結果卻是望塵莫及。香港 宏福苑 爆發63年來最嚴重大火，樓高31層、遠超出 雲梯車的救援極限。消防局表示，這也是 滅火困難 的主因之一。雲梯車 依型號不同，一般 可伸高 達50公尺，約15層樓高，卻還是不到 宏福苑 的一半。此外，有居民指出，曾看過工人在工地吸菸。不過，住戶大多認為，光是菸蒂，應該 不至於 釀成如此大火。究竟火勢為何 迅速蔓延? 消防局與相關部門分析，主要有4大原因。
香港警務處高級警司 鍾愛玲：「每層樓靠近電梯廳的窗戶外，都鋪設了聚苯乙烯泡棉，證據顯示 這種材料是易燃的，可能會加速火勢蔓延。」
警方目前還在調查 真正的起火原因。不過，不可否認，為了節省成本，包商修建外牆 使用的 都是便宜的易燃物料。除了路透社強調 危險的竹棚鷹架，還有 外牆鋪設的泡棉、綠色的尼龍護網等，都屬於易燃物，才會導致火勢，一發不可收拾。
香港消防處副處長 陳慶勇：「建築物裡的溫度非常高，因此我們很難進入火場，並上樓進行救援行動。」
消防單位研判，因 風勢強勁，起火竹棚的碎屑，不斷往鄰近大樓飄散；加上火場高溫，消防隊進入困難，也是火勢一燒、就連燒7棟的原因之一。有住戶甚至無奈表示，她原本就反對，8棟大樓的外牆一起施工，結果包商還是一起做，導致情況 就像是“火燒連環船”。火舌不斷竄出，當局表示，大埔 宏福苑社區，屋齡已達42年，監管單位 基於安全考量，才會在2016年 就要求 強制驗樓，社區也因此 才會招標，通過3.3億港幣、超過新台幣13億元 的 外牆翻修案。不過誇張的是，有住戶表示，由於建築老舊，火災發生時，警鈴居然連響都沒響。由於修建外牆，經費實在太高，換算下來，每間住戶 至少要分攤 約新台幣 近63萬元 。雖然可分6期繳交，但仍引發住戶不滿，大家都想另謀他法，於是召開特別大會，選出新的 社區法團成員，類似台灣的社區管委會，但爭議依舊不斷。香港房屋局表示，首先將調查 建物外牆鋪設的保護物料，是否符合阻燃標準，也必定會依法追究。
