發不雅視頻給女同事被開除 男喊「下班後發的」 告公司違法解雇

小美（化名）是公司保潔小組的組長，陳某（化名）是她的組員 ，某天小美在家休息，手機突然收到陳某發來的一段視頻，竟然是不雅的畫面；小美氣得向公司投訴並報警，公司在調查後，對陳某作出解雇處分，陳某不服氣，認為事發時不是上班時間，向法院提起訴訟，認為公司違法解雇，要求支付賠償金及其他費用。

極目新聞報導，陳某在下班後發不雅視頻給小美，小美的老公發現後十分生氣，夫妻兩人產生誤解，為此吵得人仰馬翻。又羞又惱的小美於是向公司投訴陳某，並且報了警，公安機關對陳某進行詢問，陳某辯稱，是朋友拿他的手機玩時不小心誤發。

最終，難以自圓其說的陳某承認自己的錯誤行為，並寫下保證書，希望小美原諒。公司在調查後，認為陳某侵犯同事小美的勞動權利，直接影響到她的工作情緒和狀態，依據員工手冊相關規定，對陳某作出解雇處分。

收到公司的「懲戒通知書」後，陳某不服氣，認為事發時不是上班時間，單位無權過問此事，申請勞動仲裁被駁回後，陳某向法院提起訴訟，認為公司是違法解除，要求支付賠償金及其他費用。

據報導，法院判決，陳某的行為構成性騷擾，雖然陳某仍辯稱視頻並非其本人發送、是朋友誤發，但其陳述前後矛盾，難以自圓其說。結合現有證據，可確認陳某向女同事發送視頻的事實。

另外，公司已向陳某公示「員工手冊」，陳某經培訓，未提出異議，該「員工手冊」可以作為公司處理員工行為的規章制度依據，公司有權根據「員工手冊」規定對陳某行為進行處置。最後，法院認為公司以陳某嚴重違紀為由解除勞動關係，事由合理、程序合法，無需向陳某支付賠償金，遂判決駁回了陳某的訴訟請求。

