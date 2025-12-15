[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

歲末年終之際，基隆市議長童子瑋於基隆七大行政區陸續掛出「年度服務重點報告」政績看板，並於今（15）日在個人臉書發文表示，一年即將告一段落，希望將這一年來在各區努力爭取的建設成果與民生福利，向市民朋友清楚報告，也作為迎接新一年的起點。

發佈年末政績看板 童子瑋：陪基隆大步前行。（圖／童子瑋辦公室）

童子瑋指出，這次所公布的政績看板，彙整了他與多位議會同仁，針對不同區域需求，向市府及中央爭取的重要建設與改善成果，涵蓋交通安全、公共空間、長照照顧與生活環境等市民最切身相關的議題。

在暖暖區，爭取改善暖暖運動公園壘球場設施，並協助升級暖同里照服據點設備，強化長者與社區照顧量能；信義區方面，成功爭取 1813K 客運新增清晨 6 點 45 分班次，回應通勤族需求，同時推動深澳坑路人行道改善，提升行人安全；安樂區則著重於社會照顧與學童通行安全，爭取關懷據點供餐福利，並改善校園周邊通學步道。

在仁愛區，童子瑋積極爭取南榮路人行空間改善工程，總經費達 2.2 億元，並推動騎樓整平四年期計畫，累計經費約 3,000 萬元，同時爭取獅球嶺砲台歷史場景規劃，結合城市記憶與觀光潛力；中正區方面，推動真砂公園健康步道建設，提供市民更完善的休憩與運動環境。

在中山區，成功爭取登山步道建設，串聯球子山至白米甕砲台，強化山海城市特色與觀光動線；七堵區則聚焦基礎建設與校園安全，爭取長興里產業道路災損修復，同時改善校園周邊通學步道，讓孩子上下學更安心。

童子瑋表示，每一項成果的背後，都是市民朋友一次次的提醒與反映，是無數場會勘、電話聯繫，以及與市府、里長和地方團隊反覆討論所累積的成果。他強調，這些改變或許不一定立刻翻轉整座城市，但每一步進展，都承載著市民對生活改善的期待。

「謝謝每一位曾經向我反映問題、提供意見的市民朋友。」童子瑋說，未來他將持續把市民需求放在心上，以更踏實、穩健的腳步，陪伴基隆大步向前，讓城市的每個角落，都能持續變得更好。

