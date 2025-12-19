發動彈劾賴清德 國民黨：賴背叛民進黨內前輩、中華民國憲政與人民

總統賴清德。楊亞璇攝



記者周志豪／台北報導

不滿總統賴清德接連超越憲政行事，藍白立院黨團今聯手對賴提彈劾案。國民黨批評，賴背叛民進黨內前輩，踐踏得來不易的民主制度；背叛黨內同志；背叛中華民國憲政與人民，只為完成權力擴張與專制獨裁的皇帝夢。

國民黨宣示，與民眾黨在立院即刻啟動彈劾程序，將要求被彈劾人賴清德到立法院說明種種毀憲亂政行為，接下來也會在全台舉辦彈劾公聽會，讓人民看清誰在毀憲、誰在稱帝。

國民黨表示，台灣民主危如累卵，藍白聯手代表過半國會、過半民意，即刻啟動彈劾總統程序，這是我們必須承擔的歷史任務，守護真正民主的中華民國。

國民黨批評，中華民國將邁入115年，身為亞洲第一個民主共和國，如今卻由一位少數民意的總統，公然對國會三讀通過的法律「不副署、不公布、不執行」，實質廢除代表多數民意的國會，將憲政踩在腳下。

國民黨點名，賴清德自創「在野獨裁」荒謬名詞，拒絕依法行政，以行政權全面凌駕立法權，行徑堪比袁世凱、曹錕，以少數總統之身，否定多數民意選出的國會；以民主自由陪葬，成就自己的皇帝夢。

