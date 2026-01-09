發動海上攻擊後 川普稱將對毒梟展開陸地打擊

（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，繼在東太平洋與加勒比海發動海上攻擊後，針對毒梟集團的陸地打擊行動即將展開，但他並未透露更多細節。

川普在福斯新聞頻道（Fox News）今晚播出的訪談中告訴主持人尚漢尼提（Sean Hannity）：「我們現在要開始對毒梟集團發動陸地打擊。這些集團正在掌控墨西哥。」

上週末，委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicholas Maduro）意外遭到逮捕，這是美國數個月來對這位左翼領袖施加軍事與經濟壓力的結果。

廣告 廣告

自去年9月以來，美軍已在打擊疑似運毒船隻的行動中擊斃超過100人，川普還表示，美軍曾對委內瑞拉境內供這類船隻停泊的碼頭區域發動過陸地打擊。

然而，如果對墨西哥的毒梟集團發動攻擊，將代表美國軍事行動的重大升級。

卡拉卡斯的左翼代理政府已譴責美國對委內瑞拉的打擊行動，認為這對區域穩定構成威脅。

川普在抓捕馬杜洛後曾提到華府在西半球的「主導地位」。對此，墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）5日表示，美洲「不屬於」任何強權。

川普4日透露，他正在向薛恩鮑姆施壓，要求允許他派遣美軍進入墨西哥對付毒梟集團，但表示薛恩鮑姆先前已拒絕了這項提議。（編譯：張曉雯）1150109