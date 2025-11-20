發動車子背後毛毛的... 一轉頭驚見後座有陌生男屍 疑躲車內避寒猝死

車內後座莫名其妙出現一具「陌生屍體」，真的會嚇死人！花蓮吉安鄉一間工廠18號驚傳離奇命案，工廠老闆準備發動車輛時，從後照鏡驚見一名陌生男子倒臥在後座，已經死亡。經查這名64歲死者生前曾到派出所問路，懷疑是天氣寒冷躲進車內取暖猝死，詳細死因仍有待解剖釐清。

員警接獲車主報案，一名陌生男子倒臥車子後座，怎麼叫都沒有反應，車主驚魂未定站在旁邊守候很擔心。員警到場打開車門確認，確認男子已經明顯死亡，就怕案情不單純，警方立即展開調查。

倒臥後座叫不醒 報警監視器還原最後身影

死者為64歲劉姓男子，住在花蓮吉安鄉，監視器也還原他最後身影，16號上午10多他步行到派出所詢問附近路怎麼走，表示要找朋友，問完路後離開。但鏡頭拍到他不久後折返，走進一旁報案車主的工廠，之後就再也沒有出來。直到18號工廠老闆要用車時，才驚見慘況。

死者16號到派出所問路後，接著走進事發工廠，就再也沒出來。圖／台視新聞

鑑識人員到場採證，死者身上無明顯傷勢，現場也無打鬥痕跡，研判劉姓男子可能因為天冷闖入廠區，躲進未上鎖的車內避寒，卻意外猝死，但詳細死因仍待檢警進一步解剖釐清。

花蓮／陳勁曄、鄭艮祐、何佩珊 責任編輯／施佳宜

