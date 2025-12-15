發取暖文謊稱「帳號被盜」！法官張浩銘「平板重灌」 法評會建議罰俸6月

法官張浩銘發文取暖，卻對司法院資訊處謊稱「帳號被盜」，遭移送職務法庭。資料照。陳品佑攝



高雄地院候補法官張浩銘因請求調動不成，在法官論壇匿名發文「取暖」，結果被學長姐負評灌爆。他見取暖不成，竟謊稱原文不是他發的，更聯繫司法院資訊處謊稱「被盜帳號」，請求刪除貼文，結果事後被比對出兩文根本使用相同IP，才道歉坦承是本人所為。但調查期間，張浩銘用來發文的平板電腦卻被發現已經「重灌」。法官評鑑委員會決議將他移送職務法庭，建議罰俸6個月。

發文取暖遭反轟，謊報「帳號被盜」

根據法評會決議文，張浩銘日前曾以「雙親有特殊扶養、醫療需要」為由，向司法院申請優先調動到新北地院，經新北地院召開法官會議決議「不同意」。張浩銘不滿被否決，化名「不吐不快」，於今年5月27日，以「特殊調動法官會議的程序是什麼？」為題，在法官論壇發文抨擊新北地院審議程序，結果引來學長姐大量負面評價。

張浩銘眼看發文取暖不成，6月4日又另外化名「我才是甲法院的某法官」，發文和學長姐打筆仗，強調自己工作兢兢業業。不過，有法官眼尖發現，2篇文章IP位址相同被列在一起，懷疑是張浩銘「1人分飾2角」為自己洗白。但張浩銘辯駁說，他的帳號被盜，更於同日下午近4點，聯絡司法院資訊處表示「該篇文章從我帳號發文，但並非我本人發文」，要求司法院幫忙刪文。

資訊處接獲通報後，研判屬第一級資通安全事件，立即啟動調查。不過，張浩銘同日下午5點半左右，又打電話給資訊處，表示「現在我們資訊室已經在查，是誰盜用我的帳號了。」經資訊處資訊管理師詢問：「需要我們資訊處提供協助嗎？」張浩銘答覆：「不用，就是告訴你們我們資訊室已經啟動資安調查了，就是留個紀錄。」

不過，資訊處6月5日致電高雄地院資訊室詢問調查狀況時，該院資訊室卻表示沒接獲任何啟動調查的通知，直到當天下午5點多，資訊處又接到張浩銘電話，承認2篇貼文都是他本人所發，沒有資安疑慮，他還寄信給資訊處稱，「昨日請貴處協助刪除文章，是由我的帳號發出，並無資安事件疑慮，特予告知貴處，造成貴處之困擾，深感抱歉，謝謝。」

移送個案評鑑哭慘，求從輕議處

張浩銘的行為觸怒司法院，將他提供不實資訊給資訊處的行為，函送高雄地院送交法官自律委員會審議，該會並以有應付個案評鑑事由，向法評會請求個案評鑑。不過，張浩銘卻哭慘，表示他2024年12月分發高雄地院服務後，隔年2月就發現母親左右眼都退化，已經無力獨自照料有視網膜病變且長期罹患慢性病的父親。

張浩銘表示，今年4月父親眼疾異常嚴重，考量哥哥姊姊都另有家庭和經濟壓力，原本已經打算要辭掉法官，是經長官建議，才改依法官遷調改任辦法申請特別調動。他不滿審查決議，才會在法官論壇發文，結果引起軒然大波，考量既然新北地院決議已定，貼文內容也不妥，就想刪除貼文。但他發現他沒權限，才比照坊間網站平台刪文方式，求助資訊處。

張浩銘說，他沒料到資訊處隱藏貼文後，反而引起刪文風波，他於6月5日聯繫資訊處處長，經處長告知法官論壇使用規範，他才知道不能隨意刪文。他坦承一時思慮不周，聯繫資訊處時措辭不妥，但動機只是想刪文，沒有要通報「帳號被盜」的意思。他向資訊處處長解釋後，也獲得理解，處長表示將以「簽結」方式處理，他才會寄信稱「無資安疑慮」。

張浩銘認為，本起事件只是內部事項，且他24小時內就主動釋疑，打從一開始就向資訊處人員表示「請求協助刪文」，未曾強調「帳號被盜」，除了他本人外，也沒造成其他人員權益受損，違失情節不重。他也強調，分發高雄地院後他始終兢兢業業，不敢怠慢審判事務，月結案量介於60至100件，經過此事已虛心受教，將來會一改前非，請求從輕議處。

遭函送調查，發文平板竟已「重灌」

不過，法評會調出通話紀錄和電子郵件後發現，張浩銘當時向資訊處說「帳號被盜」，本案函送高雄地院自律委員會後，經該會主席詢問，「我跟張法官確認一件事…貼文是張法官你本人貼的嗎？」他仍回應「如果按照函文上面寫的是就是。」可見仍不願正面面對自己的所作所為。

更奇怪的是，張浩銘接受調查時，資訊處認定是透過公發平板電腦發文，平板卻遭到重灌。張浩銘否認要「滅證」，強調事發時他的平板放在台北住處房間，被胞兄小孩拿去看Youtube影片，拿回來時已是「藍底白字重設畫面」，他因而送回高雄地院資訊室重灌復原。他強調，如果知道後面還有調查程序，他就不會拿去復原；若真想湮滅證據，也應該弄成中毒或毀損，但他沒這麼做。

法評會認為，張浩銘為隱瞞發文事實的行為，已導致資訊處無端耗費人力、物力，且法官「電腦被盜」是嚴重資安問題，可能成立刑事犯罪，謊稱被盜，與「誣告罪」只有一線之隔；而他事後一再否認曾向資訊處表示「帳號遭盜」，顯然思慮不周且言行不檢。至於平板遭重灌一事，法評會認定「行為可議」。

法評會指出，人民不會希望由誠實、能力或個人道德標準受到質疑的法官行使審判權，因此即便是法官非職務的行為，仍然要符合一般人民期待的標準，以維繫公眾對法官正直形象的信任。張浩銘於本案不誠實的行為，有損法官正直形象，足認已違反「法官倫理規範」及《法官法》規定，情節重大，有送個案評鑑的事由，故移送懲戒法院職務法庭，並建議罰俸6個月。

