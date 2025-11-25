發呆比賽60分鐘有錢拿！冠軍獎金2000元 彰師大還供餐點

記者柯美儀／彰化報導

彰師大將舉行發呆比賽，第一名可獲得2000元獎金。（圖／翻攝自彰師大官網）

你有多久沒有好好發呆？彰化師範大學通識教育中心宣布將在12月8日中午舉辦首屆「發呆比賽」，不僅提供餐點，獲得第一名還能拿到獎金2000元！比賽60分鐘內要保持心如止水，閉眼睡覺、玩手機或說話都算違規，甚至還有冷笑話與吵雜音樂來干擾你。消息一出，立刻掀起討論。

近年，發呆大賽從韓國傳到日本、台灣等地，成為國際賽事。彰師大通識教育中心指出，為讓師生在繁忙生活中放鬆心情、釋放壓力，於12月8日中午12點至下午2點舉辦「發呆比賽」。比賽希望透過60分鐘的靜心比賽，讓參賽者將大腦放空、重置自我，達到心理放鬆與療癒的效果。

發呆比賽開放全校師生參與，限額30名，比賽規則要求參賽者在全程保持平穩心率，工作人員將每15分鐘測量一次心跳，心律最平穩者將獲勝。比賽期間，若參賽者閉眼超過5秒睡覺、使用電子產品、說話或大幅度移動，都視為違規。此外，比賽會有干擾考驗，像是冷笑話或是很吵的音樂，看看參賽者是否能不受影響。

比賽獎項包括第一名2000元、第二名1000元、第三名500元，獎金依所得稅法規定預扣稅額，得獎者將另行收到扣繳憑單。彰師大首辦發呆比賽消息一出，立即引起師生討論，不少學生表示，「發呆其實是另一種專注」、「真正意義上的躺著賺」，也坦言要在比賽中保持心如止水並不容易。

