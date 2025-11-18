發哥重返MAMA！周潤發睽違10年擔任壓軸嘉賓 豪華陣容一次看

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

K-POP家喻戶曉的年末盛事「2025 MAMA AWARDS」（MAMA）將於11月28、29日連2天在香港啟德體育園主場館拉開序幕。官方今（18）日宣布重磅消息，港星周潤發將擔任該典禮的壓軸頒獎嘉賓，這將是周潤發睽違10年，再度現身K-POP頒獎典禮，消息一出引起熱烈討論。

楊紫瓊與周潤發分別將於11月28日、29日擔任頒獎嘉賓。（圖／翻攝@mnet_mama IG）

周潤發憑《英雄本色》、《龍虎風雲》及《阿郎的故事》等經典作品成名，三度獲得香港電影金像獎最佳男主角，曾2次獲得台灣金馬獎最佳男主角。他在2015年曾登上MAMA舞台，與天團BIGBANG、PSY一同演出〈江南Style〉，留下經典畫面。時隔10年再度受邀，將於11月29日亮相，必將成為焦點。

除了公布周潤發以壓軸登場外，MAMA官方也陸續公開其他頒獎嘉賓身分，陣容十分豪華。（圖／翻攝@mnet_mama IG）

除了公布周潤發以壓軸登場外，MAMA官方也陸續公開其他頒獎嘉賓身分，其中楊紫瓊將在11月28日亮相，其餘25名韓星包括朱智勛、安孝燮、任時完、朴炯植、李光洙、李到晛、申昇勳、高允貞、魯尚炫、盧允瑞、辛叡恩、辛炫知、Arden Cho、安恩真、李洙赫、李濬榮、李浚赫、張度研、全余贇、曹世鎬、曺柔理、曺扞決、車珠英、崔大勳、李惠利等。頒獎禮首日主持人由朴寶劍擔任，女星金惠秀接力主持第2日典禮。







