發售前24小時崩盤！Steam拒絕、EGS取消上架，獨立遊戲慘遭雙平台封殺
日前義大利遊戲工作室 Santa Ragione 開發數年的恐怖遊戲《Horses》即將正式發行，但由於傳出全球所有遊戲平台中唯獨 Steam 拒絕上架，因此也讓 Santa Ragione 出來喊冤，稱並不解 Steam 的拒絕原因，以及 Steam 的拒絕上架將讓工作室倒閉收場，而 Valve 則回應他們已經有指出過原因，重新審查後還是拒絕上架。而現在這件事更雪上加霜的是，Santa Ragione 發現在《Horses》上市一天之前又一個遊戲平台拒絕上架：Epic Games Store 同樣突然撤銷了《Horses》的發售。
綜合外媒報導，根據 Santa Ragione 的相關聲明，稱他們在遊戲推出前 24 小時，收到 Epic Games Store 的訊息表示《Horses》將不會在 Epic Games Store 上被正式發行。並且 Santa Ragione 還說，與 Steam 相同 ，Epic Games Store 同樣沒有給出任何體原因，「他們只有籠統的說法，就說我們『違反內容準則』而已。」，而後，Santa Ragione 雖然也有提出申訴，但後來依然被駁回。
而對此，Epic Games Store 並沒有進一步的評論，也並未指明到底為什麼他們會突然撤銷《Horses》的上市。也因此，對於 Santa Ragione 來說，目前他們碰到的財務問體可能又會更雪上加霜了。根據他們的說法，《Horese》是他們花了兩年時間、10 萬美元（約 300 萬新台幣）的開發成本完成遊戲開發的，結果現在 PC 平台的兩大遊戲平台都拒絕上架，讓《Horses》只能在獨立遊戲平台 itch.io 與發文力挺他們的 GOG 上架，勢必也會嚴重影響遊戲銷量，讓 Santa Ragione 倒地的可能性又多了幾分。
