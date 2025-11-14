發射火箭送NASA衛星至火星 貝佐斯太空公司成功回收推進器

發射控制中心人員喊著，「5、4、3、2、1，升空。」

隨著倒數聲結束，巨型軌道火箭新葛倫號在眾人的歡呼聲中緩慢升空。亞馬遜創辦人貝佐斯的太空公司藍色起源，在美東時間13日從佛羅里達州成功升空。

這次任務，因為當地天氣惡劣和強烈的太陽風暴已經延期4日，有98公尺高的新葛倫火箭屬於2段式火箭，這是火箭從今（2025）年1月第1次試飛後再次出任務，還攜帶了2顆NASA「美國太空總署」的衛星要送往火星，要進行長達22個月的火星探測。就在火箭升空約3分鐘過後，能聽到控制中心人員開心宣布火箭與推進器成功分離。

廣告 廣告

任務中心人員說道，「或許能成功分離。」發射控制中心人員指出，「它們成功分離了！」任務中心人員接著說，「我們現在進入任務的第2階段。」

從監控畫面中，能看到推進器成了1個白色光點，開始緩緩降落。這是藍色起源這次除了送出衛星外的第2項太空任務，希望能實現火箭回收利用來降低研發成本。新葛倫火箭發射大約過10分鐘後，1級推進器順利降落在大西洋「傑克林號」海上平台，公司的員工全都在瘋狂歡呼。

在控制中心的貝佐斯全程見證推進器回收，還立刻將影片上傳到社群平台X，能看到當時推進器距離接駁船還有一段距離，隨後則是緩慢移動到接駁船上降落。

太空公司SpaceX的創始人馬斯克得知消息後也展現風度，在X發文祝賀。

事實上，藍色起源在今年1月試射新葛倫火箭時，沒有成功回收推進器。這次任務成功也是第1次成功回收，代表公司可以開始重複使用推進器，也更有機會挑戰馬斯克旗下的Space X在商業發射市場的主導地位。而Space X過去幾年已經成功回收推進器幾百次。