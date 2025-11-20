發射一再延後 齊柏林衛星最新升空日暫定11/27

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣自製的「齊柏林衛星」今年整備完成，並運到美國，然而其原訂搭乘的火箭航班卻受到美國政府先前停擺等多種因素，延宕多日，從最一開始11月11日，一延到12日、二延20日、三延21日，如今四度延期，最新航班暫定為台灣時間27日凌晨2點18分，屆時太空中心將透過線上直播，期待趕緊升空投入看守台灣及世界任務。

國家太空中心執行「第3期國家太空科技發展長程計畫」，首個系列星系為「福爾摩沙衛星八號」，為先導型高解析度光學遙測衛星，預計研發8顆，首顆FS-8A由總統賴清德命名為「齊柏林衛星」，乘載寓意為《看守台灣》紀錄片導演齊柏林精神，自製率達84％，主要任務為遙測取像，可從離地表561公里高度來看地面，並透過地面影像後處理，達到小於1公尺的超高解析度，可應用在國土安全、農業及防災。

而齊柏林衛星7日起運赴美，原訂搭乘SpaceX的Transporter-15航班升空，發射時間因時差，台灣時間約凌晨2點18分，但發射日期卻不斷延宕，最初為11日，但受到美國政府預算未通過影響，衝擊政府部門運作，美國聯邦航空署(FAA)一度關閉許多部門，並停止商業太空發射作業。

受各種因素影響，該航班發射日期一開始從11日延到12日，受美國政府停擺而二度延到今(20日)發射，但日前發現火箭回收設備調度因素，第三度延到21日，今日太空中心公布最新延後日期為27日，屆時太空中心仍維持原先計畫，透過太空中心官方FB、YT轉美國現場直播畫面，並搭配專家學者等進行火箭科普、產業訪談、研發回顧等，直到齊柏林衛星真正入軌，展開作業。

