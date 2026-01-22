發展刺蔥與馬告產業 桃園復興區公所委託工研院舉辦產業說明會

〔記者謝武雄／桃園報導〕刺蔥和馬告都是原住民料理當中不可或缺調味料，其中刺蔥還有蔬菜之王的美譽，為此，復興區公所計畫發展「刺蔥 × 馬告產業」，特別委託工業技術研究院舉辦二場說明會，邀請在地協會、產銷班及對本活動有興趣人士共襄盛舉，線上報名網址。

兩場時間分別在27、28日下午1點30分到3點30分，在華陵里活動中心、復興區公所舉行。

復興區公所表示，刺蔥與馬告都是泰雅族特有調味品，復興擁有豐富泰雅原民傳統文化與優質，為了讓當方民眾能參與計畫的推動執行，同時提供更多想法或參與意見等，未來將以泰雅精神作為品牌發展出復興區特色刺蔥與馬告產業。

未來將農業與文化資源運用到食品產業、觀光產業及其它產業，透過體驗行銷規劃，創建一級智慧農業生產、二級優質加工、三級體驗行銷系列產業，建立完整產業生態系，生產、加工、行銷、販售一體化提升附加價值，創造地區新產業，增加就業並提升所得，促進復興區農業的再生及活化。

