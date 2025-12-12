發展台南溪北 新營有3支箭

台南市都發局今天(12日)提出新營糖廠廠區開發整體規劃等多項溪北發展計畫。(記者楊金城攝)

〔記者楊金城／台南報導〕延宕許久的台糖新營糖廠土地轉型開發，台南市都發局今天(12日)提出廠區開發整體規劃，以帶動新營發展動能及回應地方期待，若和台糖洽談順利，預計明年第一季辦理都市計畫變更公開展覽；新營交流道特定區北側的「新營北核心2-1產業園區」也將在明年第一季辦理都計變更公開展覽；新營水圳廊帶步道改善斥資2500萬則將在明年4月前完工。

都發局長林榮川說，新營糖廠土地、新營北核心2-1產業園區透過都更程序開發，期許成為溪北亮點、為新營帶來發展，新營水圳廊帶步道改善則打造更宜居、安全且具文化特色的城市環境。

新營糖廠占地29.9公頃，台糖設有新營鐵道文化園區行駛觀光五分車，市府在北側建置新營鐵道地景公園和國家綠道，但糖廠廠區土地閒置超過20年，廠內的市定古蹟、歷史建築毀損嚴重，台糖對開發停滯不前。

林榮川說，都發局提出新營廠區開發整體規劃，將透過都市計畫變更，解除糖廠乙種工業區土地使用限制，另將劃定都市更新地區以分期分區方式開發，引進民間資源參與開發，打造成為溪北城市亮點，首期在都計變更後將先開發位在急水溪堤防北側的產業專區，也將協助爭取中央補助修復古、歷史建築的經費，將與台糖高層洽談規劃案。

新營北核心2-1產業園區位在新營交流道特定區的北側農業區，占地39.3公頃，都發局副總工程司鄭伊峻說，新營北核心2-1產業園區將採區段徵收開發，釋出產業用地提供廠商進駐。未來園區將以配合中央六大核心產業政策為主軸，引進國防航太、精準醫療等重點產業，並開放現有新營工業區及周邊廠商申請進駐。

新營水圳廊帶步道改善工程，目前進行新營文化中心段和新榮路段的步道建置、街角廣場與公共空間整理，更加完善新營核心綠色廊帶。

新營交流道特定區北側農業區規劃開發「新營北核心2-1產業園區」。(記者楊金城攝)

新營水圳廊帶步道改善工程目前進行新營文化中心段，將增設步道，移除現有停車位。(記者楊金城攝)

新營糖廠公差宿舍是台南市歷史建築，有待修復。(記者楊金城攝)

台糖新營糖廠的鐵道文化園區中興車站。(記者楊金城攝)

