發展國防自主不能沒有機械業 賴總統籲工業報國

機械公會今天(6日)歡慶80週年，賴清德總統特地出席慶祝酒會並指出，國防預算規模目標將於2030年提升至國內生產毛額(GDP)的5%，且除了對外軍購外，發展國防工業也是重要一環，因此希望機械業在這段時間導入AI(人工智慧)、邁向智慧化發展後，能夠響應政府號召，以「工業報國」，共同協助國防工業發展。

機械公會今年適逢成立80週年，6日舉辦慶祝酒會，除了邀請賴清德總統出席外，美國在台協會(AIT)處長谷立言(Raymond Greene)也是座上賓。

谷立言致詞時，提及台灣機械業未來將迎來三大商機，包括協助美國再工業化、打造非紅供應鏈、台灣國防商機等。他並期待能與台灣機械業繼續合作，共同打造更美好、永續、安全的未來。

稍後致詞的賴清德總統表示，過去一年來，機械業面臨國際情勢變化、全球供應鏈重整、美國對等關稅(Reciprocal Tariff)等挑戰，承受很大的壓力，政府除了提供支持方案外，也會努力與美國達成協議，爭取關稅調降、不疊加，且232條款關稅也要爭取優惠待遇，讓台灣相較臨近國家更有競爭力；另一方面也希望藉台美協議平衡雙方貿易逆差、促成台、美產業合作，強化台灣產業實力。

賴總統指出，台下的谷立言應是全美最了解美國總統川普(Donald Trump)政策的人。賴總統強調，美國再工業化需要台灣機械業的參與，且美國要成為世界AI中心也需要台灣的半導體、資通訊、電子零組件產業，這兩項台灣都可以提供協助。

賴總統也提到，台灣明年國防預算規模佔GDP的3.32%，目標是2030年要達到GDP的5%，這些預算除了用在對外軍購之外，也要發展國防產業，而這正是機械業以「工業報國」的時刻。總統說：『(原音)國防自主、國防工業是否能夠成功，就要看看大家的參與程度。就當大家應用人工智慧、智慧化發展之後，我非常期待大家能夠轉身響應政府的號召，投入國防工業的發展，讓大家一起來報國，大家說好不好？拜託大家。』

賴總統重申會持續協助機械產業布局海外、擴展多元市場、建立全球鏈結，讓世界再次見識台灣機械業的實力跟價值。他並強調，面對國內外變局與挑戰，政府會審慎因應、勇敢承擔，相信只要國家團結、朝野合作，政府和產業界一起努力，一定可以克服種種難關。(編輯：宋皖媛)