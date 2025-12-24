發展多元信託 土銀榮獲四項大獎

【記者郭襄陽台北報導】土地銀行積極發展全方位信託服務獲致豐碩成果，於114年12月24日一舉獲得工商時報舉辦「2025《Trust Award》多元信託創新獎」之最佳公益信託創新獎、最佳永續信託創新獎、最佳不動產管理信託創新獎及最佳都更危老信託創新獎等四項優質獎，肯定土地銀行長期以來致力推動創新信託服務之績效。



土地銀行秉持熱心公益及善盡企業社會責任之理念，自93年成立首件教育類公益信託，嗣於105年進一步結合企業與善心人士之民間資源與全臺19個縣市政府合作推動「社會福利公益安養信託」，將各方善款資助中低收入戶、身心障礙者，藉此穩定其生活及安養照護。此外，土地銀行更於111年12月設立全臺首件以遺囑形式成立全國性社會福利公益信託(即「詠棠文蕙慈善公益信託」)，樹立我國遺囑型公益信託之創新典範，截至今年底，土地銀行已成立42件社會福利公益信託，成功募集超過新臺幣3.5億元並投入扶助中低收入戶及身心障礙者，總計逾5,600人受惠，因土地銀行持續深耕公益信託有成，已締造連續5屆獲得最佳公益信託創新獎之紀錄。



土地銀行長期致力於推展信託創新服務，於證券化業務居業界領導地位。在金融資產證券化方面，結合租賃公司導入以租賃債權為基礎資產之證券化商品，尤其部分承租人來自綠色能源、節能設備製造等產業，透過證券化方式將資金有效引導至具低碳、節能與環保效益之生產用途，直接推動環境減碳與能源轉型，不僅符合金融市場創新要求，亦順應全球 ESG 與永續金融發展之新趨勢，因此榮獲本屆最佳永續信託創新獎。



在不動產證券化方面，土地銀行所經管3檔不動產投資信託基金(REITs)歷年來不斷進行投資及活化資產，近來因應全球製造業供應鏈重組，政府鼓勵臺商回流，工業廠房儼然成為不動產交易市場新趨勢，藉由投資具有增值潛力及有收益性之不動產，以達不動產投資信託基金資產完整組合，創造基金長期穩定之租金收益及資本利得，謀求受益人最大利益。



為改善老舊建物在安全上之疑慮，土地銀行透過都市更新重建國泰一號基金所持有「台北中華大樓」，成為國內不動產投資信託基金實施都市更新之首例，大樓採用綠建築設計，並取得「黃金級」綠建築標章，新大樓已於113年全數出租，可為本基金創造良好收益及資產價值，因不動產管理績效卓著，獲得最佳不動產管理信託創新獎之殊榮。



土地銀行以「都更信託、永續共榮」為目標，協助危險及老舊房屋翻轉重生，於追求永續發展道路上，積極深化原有業務根基，以信託機制辦理都市更新，強化以在地分行為服務主軸，全行行銷推展「都市更新」信託。並藉由信託機制提供完整解決方案，建立地主、實施者及銀行間三方信任平台，加速土地整合及興建，促進都市土地再開發利用，達到提高社會福祉之永續價值，因積極整合各方資源，全方位提供一站式信託服務，榮獲最佳都更危老信託創新獎之肯定。



土地銀行積極朝多元信託業務發展，期能實現創新、普惠、永續之目標，從「資金管理者」進化為「信任與財富的守護者」，未來將持續秉持「豐厚、和諧、熱誠、創新」核心價值，為社會打造溫暖安心之金融場域，對整體環境、社會及經濟正向發展扮演更積極角色。2025/12/24











