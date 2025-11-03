發展遲緩誤認大隻雞慢啼 專家：1歲半沒開口要注意「兒童發展評估」

【健康醫療網／記者陳靖安報導】家住宜蘭的女童瑄瑄（化名）由阿嬤帶大，2歲半還沒有開口說過話，原本阿嬤不以為意，認為「大隻雞慢啼」，讓孩子自由發展，直到半年前看到鄰居孩子1歲半就會叫媽媽，才驚覺3歲多的孫女語言發展出狀況。羅東博愛醫院復健科兒童聯評中心治療師謝昀蓉表示，半年前，3歲半的瑄瑄因為沒開口說過話、日常互動反應也明顯比同齡兒童慢，為她進行「兒童發展聯合評估」結果發現，瑄瑄除了語言表達落後之外，走路也不太穩、習慣墊腳尖走路。治療團隊依據她的狀況，設計客製化的訓練計畫，並將課程包裝在遊戲之中，半年後，瑄瑄開始嘗試開口，現在已經會簡單數數，讓家人鬆一口氣。

語言、動作發展遲緩 個人化課程介入輔導

復健科醫師何春生安排瑄瑄進行語言治療，同時接受「兒童發展聯合評估（聯評）」，結果發現，瑄瑄除了語言表達落後之外，走路也不太穩、習慣墊腳尖走路，進行各項肢體活動時動作緩慢、配合度差，因此除了語言治療，也安排物理、職能治療介入。

廣告 廣告

職能治療師謝昀蓉表示，瑄瑄在感覺統合理解與處理能力方面發展尚未完全成熟。當大腦在整合來自視覺、聽覺、觸覺、前庭覺及本體覺等訊息時出現效率不足時，可能會影響學習注意力、動作協調及情緒穩定。

職能治療介入與感覺統合活動訓練 逐步改善相關能力

在日常生活中，瑄瑄有時會出現走路容易跌倒、注意力較易分散，或在活動參與上反應較慢等情況，這些表現與感覺訊息整合的發展有關，透過職能治療介入與感覺統合活動訓練，可逐步改善相關能力。

治療團隊依據瑄瑄的狀況，設計客製化的訓練計畫，並將課程包裝在遊戲之中，包括單腳站立、跨越障礙、跳躍、跑步等，一步步提升瑄瑄穩定站立、行走的能力與肌耐力，並增加動作協調性。同時也教導瑄瑄口腔舌頭擺放位置，使用圖片、故事書、日常物品等，協助瑄瑄學習詞彙、組織語言、表達想法。持續上課半年後，瑄瑄走路變得平穩、漸漸能配合老師的指示引導，也開始能嘗試簡單數數，學習出現成效。

及早發現狀況 助慢飛兒即時展翅

語言治療師林羽希強調：「每個孩子都有自己的成長軌跡，但一般來說，幼兒約在1歲左右，會開始出現第首個有意義詞彙，例如叫「爸爸」、「媽媽」，或模仿簡單的聲音。」她解釋，如果孩子到 1 歲半後還沒有任何口語表達，甚至連簡單的單字都不會說，就建議帶孩子進行語言發展評估。

物理治療師童俊欽說明，發展遲緩不一定等於永久性障礙，但需要專業評估與持續追蹤，以免錯失最佳介入時機。及早確認是否有語言遲緩或其他發展問題，因為早期發現、早期介入，能顯著提升後續的學習與溝通能力，傳統觀念「大隻雞慢啼」應該與時俱進。

【延伸閱讀】

孩子開口晚不是等就好！醫曝「發展遲緩檢測法」 免費資源一次看

學齡前兒童發展遲緩怎麼辦？ 職能治療師用「遊戲」助學會表達與合作



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=66644

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw