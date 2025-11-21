發展AI極度耗電！福島核災後首例，日本新潟縣同意重啟「全球最大核電廠」

日本東北新潟縣21日正式批准、重啟當地全球最大的柏崎刈羽核電廠，以此因應國內缺電的困境，這也是繼2011年福島核災以來、過去14年的首例。縣知事花角英世在記者會上表示，他將批准重啟計畫，該計畫是否能上線，最終決定權仍掌握在日本核能監管機構手中。

​花角知事表示，將向中央和東京電力傳達「在地同意」立場，由於重啟前提條件已達標，預計該電廠6號機、最快將在2026年3月底前恢復運轉。此事對東京電力（TEPCO）意義重大，因為將是2011年福島事故以來，旗下首座核電廠重啟營運，也象徵日本核能政策出現重大轉變。

但重啟核電廠也有附帶條件，新潟縣要求中央政府、必須強化除雪體制等防災支援措施，而花角本人也為此賭上自己的政治前途。當被媒體問到重啟柏崎刈羽核電廠的理由時，他表示，有鑑於當前東日本地區高度依賴火力發電，其電力供應機制存在問題，希望藉由核電廠重啟，解決東日本普遍電價比西部貴的差異。

事實上，這座佔地400公頃的標誌性電廠，在2011年大地震與海嘯，導致福島核電廠三座反應爐熔毀後，跟隨全面暫停核能而下線停止運作至今。

2024年2月11日，受損的福島核電廠。（美聯社）

柏崎刈羽核電廠，因廠址橫跨柏崎市與刈羽郡兩地得名，又被簡稱為「KK」（ケーケー）。目前共擁有7座發電機組，總發電量為821萬2千千瓦。首部發電機組在1978年12月動工、1985年9月開始商業運營，啟動後超越加拿大布魯斯核能發電廠（Bruce Nuclear Generating Station），成為世界最大的核能發電廠。

而早在前首相岸田文雄執政期間，核電廠6號機組就已經預先填補燃料，做好隨時啟動發電的準備。但東京電力為了消除外界的安全疑慮，多年來也對這座巨大的設施，進行多處嚴格升級，包含像增建一道15公尺高的防波堤，防範海嘯襲擊破壞廠區；選定地勢較高處安裝新的備用電源系統，以及多項強化安全措施。

位於日本新潟縣的柏崎刈羽核電廠，將園區防波堤拉高至15公尺。（翻攝自東京電力粉專）

身為本身資源匱乏的國家，日本現在正急於恢復核能發電，主要動力來自三個方面：

減少對化石燃料的依賴：日本2023年數據顯示，國內近70%電力需求，都由燃煤、天然氣和石油生成。而幾乎所有化石燃料都必須依賴進口，每日成本高達約 5億美元（約新台幣157億元）。

實現2050碳中和：日本是全球第五大碳排放國，政府希望在未來15年內、將化石燃料發電佔比，大幅削減至30至40%比例。

滿足AI電力需求：人工智慧（AI）熱潮下，各企業打造資料數據中心，同時也帶來驚人的電力消耗需求，穩定的核能發電被東京視為關鍵解決辦法。

日本政府計畫在2040年之前，讓核能發電佔日本能源供應20%（2022年僅為 5.6%），同時使再生能源、成為最大電力來源之一。

