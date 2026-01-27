發展AI衝擊就業 中國官方將制定文件預作因應

（中央社台北27日電）AI被中國官方列為重點扶持產業，但被質疑可能衝擊中國疲弱不振的就業率。中國人社部今天宣布，將推出因應「人工智能（AI）影響促就業」文件，並將實施「穩崗擴容提質」行動，推出重點行業就業支持舉措。

界面新聞報導，AI發展對就業的替代效應正在局部領域顯現。其中，製造業流水線工人、文書助理、初級會計等職位受衝擊影響較大，人力供需的結構性矛盾愈加凸顯。

中國工信部副部長張雲明21日在中國國新辦記者會上，回答外媒有關中國如何平衡發展AI可能帶來的失業問題時表示，發展AI必然會遇到就業問題，各國在發展AI進程中都會面臨類似挑戰，也是必須解決的問題。

廣告 廣告

張雲明說，技術進步往往伴隨「就業結構重構、就業崗位迭代（換代）」，但「重構不等於消失，迭代不等於替代」。中國工信部未來將堅持應用牽引，充分發揮AI融合作用，在推動組織模式、工作方式等重構的同時，不斷提升勞動者的AI素養，培養更多「既懂AI，又懂製造業的複合型人才」。

根據報導，中國宏觀經濟研究院經濟體制與管理研究所副研究員公丕明日前在學習時報撰文，指當前中國就業制度與政策體系的優化進程，落後於AI技術的飛速發展，難以前瞻、有效地因應AI引發的就業生態系統性重塑。

公丕明表示，中國就業風險的綜合治理機制存在缺陷，對AI可能帶來的崗位替代、技能過時等風險的監測、評估、預警及快速響應機制尚未健全，跨部門協同的監管體系尚不完善，難以對結構性失業風險進行早期干預。

中國社會科學院國家高端智庫首席專家蔡昉也曾表示，如果任由AI系統自發地替代就業崗位，那些被替代的勞動者就會大規模轉移到低生產率部門，在造成整體生產率降低的同時，這部分勞動者的就業品質和薪資水準也會下降，全社會的收入差距也會擴大。（編輯：邱國強/楊昇儒）1150127