發布新形象照爭取藍提名 新北副市長劉和然：我準備好了

新北市副市長劉和然公開新形象照。（劉和然提供）

2026選戰起跑，民進黨選對會昨（5日）拍板徵召綠委蘇巧慧參選新北市長，國民黨方面還要喬，但現任新北副市長劉和然今（6日）發布新形象照，爭取提名意味濃厚。

劉和然發布一系列全新形象照，正式為自己「升級定裝」，不同造型風格，凸顯他年輕、專業、準備好了。

包括青春活力的大學T、專業幹練的襯衫，以及正式典雅的西裝、輕鬆自然的休閒服，甚至特別設計新北市棒球服，展現他多面向的形象；當中並一套向藝人許光漢致敬的造型，讓整組照片多了一份親切與潮流感。

劉和然表示，這次不只是拍照，而是一次責任感的展現，希望讓大家看到，不論是政務現場還是鏡頭前，都以同樣的專業與熱情面對。

他也強調，會讓外界看到自己從幕僚到領航者的轉變，「我準備好了，要用更多行動回應新北市民對未來的期待。」

劉和然盼從市政幕後走向聚光燈前，以新世代政治人物姿態，詮釋「專業不僅在會議室，也能走進鏡頭裡。」發布形象照不只是換上新衣，更宣示他準備好了，迎接新北下一個階段。

