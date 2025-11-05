發布沈伯洋全球通緝？國台辦扯「終身追責」：民進黨心虛膽顫

記者陳思妤／台北報導

民進黨立委沈伯洋接受媒體聯訪（圖／翻攝畫面）

中國公安發布警情通報，稱民進黨立委沈伯洋為「台獨頑固份子」，從事分裂國家犯罪活動，決定立案偵查，依法追究其刑事責任，不過陸委會直言，中共對台完全沒有管轄權，其所謂的法律與規範對我國人毫無拘束力。對此國台辦今（5）日被問到是否通報國際刑警組織、發布紅色通報時，又狂扯這是正義之舉，還說民進黨心虛膽顫，凡是以身試法的「台獨」頑固分子，無論身在何處，都將對其採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。

國台辦今天舉行例行記者會，由新任發言人張晗主持。針對中國公安立案偵查沈伯洋，是否會通報國際刑警組織、發布紅色通報，發布全球通緝？她聲稱，法網恢恢疏而不漏，凡是以身試法的「台獨」頑固分子，無論身在何處，「我們都將對其採取一切必要的懲治措施，依法終身追責」。

張晗還嗆，台灣是中國的一部分，「台獨」是分裂國家、背叛民族的犯罪行為。她稱，公安機關對「台獨」頑固分子沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案偵查，依法追究其刑事責任，合理合法，是落實《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》的具體行動，是反對「台獨」分裂、維護國家統一的正義必要之舉。

張晗聲稱，相關司法執法行為，只針對極少數涉「獨」言行惡劣、謀「獨」活動猖獗的「台獨」頑固分子及其實施的分裂國家、煽動分裂國家犯罪，不針對、不涉及廣大台灣同胞，民進黨當局故意將廣大台灣民眾與極少數「台獨」頑固分子混為一談，「目的是恐嚇民眾，暴露的是其心虛膽顫」。

