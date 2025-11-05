發布紅色通報全球通緝？國台辦揚言終身追責 沈伯洋嗆：自嗨！根本沒差

記者詹宜庭／台北報導

國台辦宣布對沈伯洋依法終身追責。（資料圖／翻攝畫面）

重慶市公安局日前宣布對民進黨立委沈伯洋「涉嫌分裂國家犯罪」立案偵查，陸委會研判中國可能將懲獨名單通報國際刑警組織，並發布紅色通報進行全球協緝；國台辦今（5日）表示，將對其採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。對此，沈伯洋回應，中國這種做法只是自嗨，妄想透過這樣的方式進行威脅，但其實對他完全沒差，這不過是形式意義大於實質意義。

重慶市公安局10月28日發布警情通報稱，為堅決打擊沈伯洋通過發起、建立「台獨」分裂組織「黑熊學院」等方式從事分裂國家犯罪活動，決定對沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案偵查，依法追究其刑事責任。通報並鼓勵民眾向中國公安機關舉報。對於是否發布紅色通報進行全球通緝並要求引渡服刑，國台辦發言人張晗今（5日）於例行記者會上表示，「法網恢恢，疏而不漏。凡是以身試法的『台獨』頑固分子，無論身在何處，我們都將對其採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。」

廣告 廣告

對此，沈伯洋接受電訪回應，中國這種做法只是自嗨，目的是為了提振他們國人士氣，妄想透過這樣的方式進行威脅，但其實對他完全沒差。因為中國不管有沒有通緝，他出外的小心程度都一樣。他也舉例，過去無論是人權工作者李明哲等人，沒通緝照樣抓人，因此對他而言，通緝與否根本沒有差別，這不過是形式意義大於實質意義，中國還是管好自己比較重要。

更多三立新聞網報導

發布沈伯洋全球通緝？國台辦扯「終身追責」：民進黨心虛膽顫

沈伯洋遭中國立案調查 卓榮泰嗆空話：中國對台灣沒有司法管轄權

沈伯洋遭中共立案通緝 游智彬竟喊話「快主動投案」：新黨願幫你求情

【破解中共三戰】中共拿沈伯洋搞「治權覆蓋」 官員：告訴世界台灣他管

