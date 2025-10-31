發布首波看板！謝龍介駁介入綠初選：國民黨會贏得光明正大
2026年台南市長選戰備受矚目，國民黨立委謝龍介今（31日）與黨籍市議員們掛出聯合看板，引發關注。謝龍介表示，國民黨不會介入民進黨的初選，會贏得光明正大，堂堂正正光復台南。
謝龍介表示，民進黨在台南市的初選打得風風火火，兩邊砍得刀刀見骨，甲方說國民黨介入乙方的初選，乙方說國民黨介入甲方的初選，我們國民黨會贏得光明正大、贏得堂堂正正，這個看板很清楚告訴支持者，若接到民進黨的初選電話，唯一支持謝龍介，所以不要再說我們介入初選，國民黨不會做這種事，我們會光明正大、堂堂正正的光復台南市，台南的鄉親期待政黨輪替，我們不會辜負台南鄉親的高度期待。
謝龍介說，民進黨立委林俊憲、陳亭妃都說國民黨介入綠營初選，「本來支持我們的人就支持我們，我們不想背這個罪名，太沉重了啦，因為坦白講，他們不是我的對手，我們的對手是賴清德的團隊，我們唯一的裁判就是台南市民。」
另外，對於陳以信表態角逐，謝龍介重申，我們的對手是賴清德，自己一向遵守黨的遊戲規則和紀律，我們所有的團隊，包括所有的議員同心協力，就是要攻下台南市。
