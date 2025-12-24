發布「下一個張文，會出現」 桃檢起訴身障男求重刑 7

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

領有身障證明的林姓男子，在台北市發生張文隨機攻擊事件後，在網路留言「下一個張文，會出現」，經新北市警局林口分局查悉後，報請桃園地檢署指派「防範恐怖攻擊應變小組」檢察官陳寧君偵辦，22日將林男拘提到案，檢察官偵查後，今（24）日依恐嚇公眾罪嫌起訴林男，並建請法院從重量刑。

林男是於21日晚間8時許，在社群軟體Threads及 Facebook發表恐嚇台北捷運站言論，稱「下一個張文，會出現！」甚至預告8波攻擊，範圍涵蓋北捷、台鐵39個車站。

廣告 廣告

林口分局查悉後，報請桃檢指派「防範恐怖攻擊應變小組」檢察官陳寧君偵辦，並於22日即時拘提被告到案，經檢察官訊問後，認被告涉犯刑法第151條之恐嚇公眾罪嫌，諭知具保新台幣10萬元 惟被告覓保無著，檢察官認恐有逃亡之虞 遂以聲請羈押，之後經法院裁定限制住居。

檢察官依恐嚇公眾罪嫌起訴林男，並認為社會正值台北車站殺人案件深受恐懼之 際，被告恣意發表加深民眾恐懼言論殊值非難，審酌被告明知社會甫因無差別殺人事件而陷入惶惶不安之際，且其曾有以本案臉書帳號發布恐嚇公眾言詞而經偵 辦，雖經為不起訴之處分，然對於在公開社群平台發布此類言論，即可能引發社會恐慌乙節，應已具備相當認知。

被告卻仍在網路發表「這次是台北車站和中山站發生恐怖攻擊事件，我推測下次發生恐怖攻擊事件的可能地點：…」 甚至發布「下一個張文，會出現」等貼文加深社會不安，建請法院從重量刑。

桃檢重申對於企圖利用社會重大危害公安犯罪事件，散布恐懼言論，擾亂社會秩序，或以暴力、威脅方式危害公眾安全等行為，將依法嚴查速辦，並由「防範恐怖攻擊應變小組」即時應變、積極偵辦，維護社會安定並請民眾遇相關訊息均應 保持冷靜、理性，不隨意散布、轉傳不實訊息以免加深社會恐懼不安。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

更多CNEWS匯流新聞網報導：

立委鄭天財受廠商供養喬事 貪污起訴求刑10年

特別費支付家庭聚餐 台中市前地政局長貪污被訴

【文章轉載請註明出處】