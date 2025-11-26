發布《市民約定書》與妃妃貼圖 陳亭妃：用鐵馬精神陪台南加速 5

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台南報導

有意參選2026台南市長選舉的民進黨立委陳亭妃，今（26）日宣布將以她最具代表性的「妃妃鐵馬精神」作為主軸，正式送審官方LINE貼圖與《台南市民約定書》。她強調，鐵馬不是形象，而是一種日復一日的行動態度；政治不是喊口號，而是每天踏出去的那一步。陳亭妃也提到，台南要前進，市長就要帶頭動起來，「我願意用每天的速度與汗水陪台南一起衝」。

陳亭妃表示，她的鐵馬精神來自於27年來的基層累積，不靠排場與包裝，就是用雙腳與雙輪，把每一條街巷、每一個攤位、每一個家庭的聲音記在心裡。她說，無論是攤商的招呼、阿公阿嬤的叮嚀，還是孩子喊「妃妃姐姐」衝來抱自己，那些瞬間讓她更明白，「我不能只是把台南放在心裡，我要每天實際做，做得更快、更準、更到位」。

「鐵馬對我來說不是造勢，而是運動精神。」陳亭妃進一步表示，她也每天提醒自己，今天替台南完成了什麼？又往哪裡再跨一步？這份速度與韌性，是自己認為市長最需要的條件，也是從基層累積最珍貴的政治資產。

在鐵馬精神的延伸下，陳亭妃同步提出 《台南市民約定書》。她說明，內容集結她深入37區、深耕8年所聽見最迫切的民意，像是孩子教育不能輸起跑點、長輩照顧不能有缺口、青年要看到希望、交通要打通瓶頸、農漁業要升級、6都社福不能再墊底。

此外，陳亭妃也宣布推出「妃妃官方 LINE 貼圖」，以輕鬆、親切、具行動感的角色形象呈現她的日常節奏，包括「妃常加油」、「妃常拜託」、「妃常女力」、「妃常行動」、「妃常辛苦」等16款表情。

貼圖上線後立即受到年輕族群與家庭族群喜愛，不少人留言「貼圖一出就感受到她的速度感」、「原來政治人物也可以這麼可愛、這麼有動力」。對此，陳亭妃笑道「貼圖把我日常的節奏變成圖像，希望政治能更生活、也更貼近市民」。

「我不是含著政治金湯匙的人，可以從23歲走到今天，是因為有台南市民陪我一步一步往前走。」陳亭妃強調，她會繼續用最真實的步伐、最務實的承諾、最具行動力的方式，把台南推向更好的未來。

