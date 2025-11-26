發布「營建工地安全宣言」 台積電：將列承攬商評選指標 延攬國際第三方專家駐場

台積電25日舉辦供應鏈管理論壇，強調「安全」為所有營建工程的第一要務。資料照



晶圓代工龍頭台積電今日（11/26）表示，嚴肅看待營建工地安全管理，將各級承攬商安全紀錄列為承攬商評選的關鍵指標，並發布營建工地安全宣言，強調「安全」為所有營建工程的第一要務。

台積電昨舉辦2025年供應鏈管理論壇。感謝所有供應鏈夥伴過去一年的並肩同行，展現營運韌性，順利推動二奈米等先進製程與封裝技術研發、優化與產能擴建，並拓展全球生產布局，支持台積電以領先技術與卓越製造服務，持續為全球客戶釋放創新。

本屆論壇以「淨零排放—攜手供應鏈共築永續地球」為題，由台積電副總經理暨資訊長林宏達博士進行專題分享，探討應用人工智慧成就營運卓越與永續雙贏，開創深具共好價值的創新未來。台積電為擴大供應商卓越永續作為的影響力，並彰顯對供應商永續實績之重視，論壇邀請綠色製造卓越貢獻獲獎供應商，針對新世代製造設備節能創新深入探討。

同時，透過涵蓋資訊科技、廠務與先進封裝等多元分組討論，促進交流。廠務方面，台積電嚴肅看待營建工地安全管理，將各級承攬商安全紀錄列為承攬商評選之關鍵指標。

台積電正式發布《營建工地安全宣言》，再次強調「安全」為所有營建工程的第一要務，將致力建立最高標準的營造與監造分立機制，同時延攬國際第三方專家團隊駐場檢視，由安全意識、行為與環境三大面向優化安全機制。

在大會分組討論中，除了台積電新廠工程及企業環境安全衛生主管進一步闡述、深化安全管理原則，亦邀請新廠建置安全績效表現卓越獎獲獎承攬商分享安全管理經驗，以期驅動營建產業施工安全再紮根。

台積電資深副總經理暨副共同營運長侯永清表示，感謝各位供應鏈夥伴再一次在嚴峻挑戰中，展現卓越貢獻與專業精神。透過生態系統中每位成員緊密合作，共同奠定產業領先基石，我們有信心保持充分準備、靈活應變與團結一致，深化供應鏈韌性，推動技術創新、加速淨零轉型，以安全的建廠、穩定的品質，實現下一代先進製程技術、成就永續未來。

2025年供應鏈管理論壇由台積電執行副總經理暨共同營運長秦永沛，資深副總經理暨副共同營運長侯永清，及資深副總經理何麗梅於活動頒發2025年優良供應商卓越表現獎，感謝供應商專業服務，並帶動供應鏈與相關產業全方位升級。

本年度評選權重相較往年，更著重供應商在建廠安全、永續發展及在地化等方面的績效表現，並正式將建廠安全績效管理設為獨立獎項，獎勵卓越的建廠安全管理作為與成效。

今年優良供應商卓越表現獎得獎廠商包括愛德萬測試、萬潤、應用材料、旭化成株式會社、艾司摩爾、Austin Commercial, LP.、佳能株式會社、長春石化、中鋼構、志聖、迪思科高科技、荏原製作所、互助營造、健策、日商捷時雅、美商科磊、KOKUSAI ELECTRIC、科林研發、帆宣、默克集團、村田機械株式會社、美商昂圖科技、力森諾科集團、台灣迪恩士半導體科技、信越半導體株式會社、SUMCO、僑力化工、和淞科技、大三億營造及優貝克科技獲獎。

