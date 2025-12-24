發布10多則貼文揚言殺死司法官清潔員與女騎士 加工區保全員收押

李姓保全員發文揚言殺死清潔員、女騎士和司法官，橋頭地檢署檢察官複訊後向法院聲押獲准。（圖：溫蘭魁攝）

一名派駐高雄楠梓加工出口區的李姓保全員，涉嫌在網路社群媒體發出10多則貼文揚言殺死清潔員、女騎士和司法官的言論；檢警接獲檢舉後，23日晚間在梓官區將他拘提到案，橋頭地檢署24日依《恐嚇公眾》以及《恐嚇危害安全》等罪向法院聲請羈押獲准。（溫蘭魁報導）

橋頭地檢署調查，李姓保全員因為職務的關係，得知加工區許多員工刷員工證之後所顯示的「工號」，於是陸續在臉書發布對員工不利的言論，另外，他也拍攝多張機車騎士的照片，貼文工號幾號的清潔人員和車牌號碼幾號的女性「一定要殺死了」；今年8月，他又在臉書發文「是宰殺民進黨及支持者的時刻」、「宰殺違法的司法官」等恐嚇言論。

橋檢指出，台北1219無差別攻擊事件發生後，有民眾上網看到貼文而提出檢舉，橋檢立即指派「防範恐怖攻擊應變小組」專責主任檢察官指揮警方迅速偵辦，23日晚間在高雄市的梓官區將這名李姓保全員拘提到案，檢察官調查，李姓保全員從今年8月至今，陸續發了10多則恐嚇性的貼文，涉犯刑法的《恐嚇公眾》以及《恐嚇危害安全》等罪，犯罪嫌疑重大，認為有羈押的必要，24日向橋頭地方法院聲請羈押獲准。