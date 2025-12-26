發年曆宣示勝選決心 柯志恩7方向全面實踐「夢想海港」

獲國民黨正式提名參選2026高雄市長的立委柯志恩，25日行憲紀念日當天於鳳山工協街舉辦「力拚勝利–2026年柯志恩年曆發送」活動，吸引數民眾到場大排長龍。柯志恩在活動始前先至鳳山工協市場拜訪問好，許多攤商與鄉親見到柯志恩本尊，紛紛熱情打招呼並高喊加油，還有攤商送上象徵「好彩頭」的菜頭，讓柯志恩相當感動。

↑圖說：柯志恩（中）帶頭高呼「九合一大選全壘打」。（圖片來源：記者 韓文明 拍攝）

柯志恩強調，高雄不只市區要改變，更要讓38個行政區全面38變，她將從7大方向全面實踐「夢想海港」，全力打造一個有方向、有夢想、有溫度的高雄，包括：第一，打造亞太最豐盛的海港經濟，讓高雄成為國際投資、航運、物流與產業鏈的首選城市，讓世界因港而來，也因高雄而留下。

↑圖說：柯志恩至鳳山工協市場向攤商與鄉親問好。（圖片來源：記者 韓文明 拍攝）

第二，讓半導體成為國家戰略的核心引擎，結合軍工、航太、算力與AI等先進技術，讓高雄成為支撐台灣、連結世界的科技心臟。第三，全面發展軌道經濟，一條軌道，帶動一個生活圈；每一個站體，都是就業、商機與城市活力的聚集地，將交通樞紐轉化成具有高價值、高效率的軌道生態圈，讓高雄真正做到「好行、好住、好生活」。

第四，建構海、陸、空、資訊四軸整合的交通港市，讓高雄成為亞太最便捷、最智慧、最亮眼的國際門戶城市。第五，讓農漁、觀光全面走向世界。讓高雄的山海河港、農漁物產、文化故事，成為世界旅人心中最溫暖、最難忘的風景。

↑圖說：柯志恩在鳳山工協街發送年曆。（圖片來源：記者 韓文明 拍攝）

第六，建構全市雙語教育環境。讓高雄的孩子更有能力接軌世界、勇敢探索世界真奇妙，在高雄長大，也能自信走向國際舞台。第七，讓陽光照耀山城。把經濟與觀光的動能延伸到三山地區，創造新的客原、新的希望，讓城鄉一起前進，高雄三十八區將沒有任何一個地方被遺忘。

柯志恩承諾會繼續與所有的議員合作，努力傾聽民意，為地方爭取建設，她也要向鳳山最鐵、最挺的鄉親夥伴，獻上最深的感謝與敬意，並發下豪語，明年的九合一大選，她會帶領所有黨籍議員、里長一同勝選，並在明年的行憲紀念日，恪守憲法宣誓就職，讓現場所有支持者沸騰高喊「凍蒜」。

↑圖說：「幸福高雄號」胖卡將跑遍高雄38個行政區成為柯志恩的超萌分身。（圖片來源：記者 韓文明 拍攝）

活動現場除準備3000份年曆送給市民，以黃色調為主色，搭配柯志恩真人與Q版頭像的「幸福高雄號」胖卡也在今天亮相，讓不少人直呼可愛，未來這台「幸福高雄號」也會跑遍高雄38個行政區，宣傳高雄在地之美，並把柯志恩的政見分享給市民朋友，成為柯志恩的超萌分身。

