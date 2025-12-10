發律師函真的要告媒體？ 國民黨：要求下架不實報導

國民黨文傳會主委、立委吳宗憲。 資料照：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文今（10日）公開點名《自由時報》日前報導所謂的「鄭習會」，甚至北京要求鄭麗文提供「三張門票」等內容，整篇報導全部瞎編，完全子虛烏有，已發出律師函要求澄清。國民黨文傳會主委吳宗憲也指，他們是在昨天委託律師事務所發函給《自由時報》，要求《自由時報》下架報導。

鄭麗文在主持國民黨中常會期間痛斥，《自由時報》這篇報導指稱的「鄭習會」內容，還煞有介事的講了「三張門票」，她再次鄭重澄清，整篇報導全部瞎編，這麼沒有新聞道德的底線。 綠營還啟動供應鏈，讓其它媒體根據《自由時報》子虛烏有的報導開始編故事，然後，民進黨側翼名嘴、政治人士也開始輿論，從頭到尾全部虛構。

吳宗憲會後補充，他們今天主要就《自由時報》日前報導所謂的「鄭習會」、幾張門票的部分，這從頭到尾都是不實的報導，報導前也完全沒有盡到查證的義務。

吳宗憲表示，過往的釋字509號到近年的憲判字8年都再三提到，要盡到查證義務。媒體是我國憲法第11條言論自由裡面的一個環節，所以他們對於媒體的言論自由給予最大的尊重，但是，法律也要求媒體要盡到查證義務，但這次《自由時報》的報導沒向國民黨做查證，讓他們感到遺憾，更何況，報導的內容完全不實。

吳宗憲說明，國民黨昨天已委託律師事務所發函給《自由時報》，要求《自由時報》下架報導。媒體有社會企業責任存在，也是民主國家的重要環節，不該以假新聞的方式造成社會不安。

吳宗憲也提到，前陣子，民進黨立委王義川公開稱有綠營造謠的四個步驟，第一、創造假議題；第二、上梗圖；第三、讓當事人出來解釋；第四、繼續打。這次的事件完全符合這樣的做法。

就媒體追問，是否會有「鄭習會」的安排？吳宗憲澄清，目前完全沒有這樣的規劃，而且，國民黨歷任主席，從來沒有拿任何條件去交換，所以，針對這篇《自由時報》的報導，《自由時報》高層應該去瞭解一下，寫這篇的報導居心何在？

