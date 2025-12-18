發掘女性生活、工作痕跡 桃市「一區一女路計畫」今成果發表

桃園市政府婦幼局舉辦「一區一女路計畫」成果展，並開發女路地圖導覽，平鎮、龍潭提供線上預約，大溪預計明年第二季上網預約，市長張善政歡迎民眾踏尋了解桃園女路發展。(記者謝武雄攝)

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府婦幼局開辦「一區一女路計畫」，從性別視角探索在地人文、生態與產業，發掘女性生活與工作痕跡，計畫分3年執行，今年已完成桃園、龍潭、大溪、平鎮等四區探討並出版女路地圖，婦幼局今舉行成果發表，另婦幼局也開發女路地圖導覽，平鎮、龍潭已提供線上預約，大溪預計明年第2季上網預約。

婦幼局長杜慈容表示，「一區一女路計畫」主要是從性別視角出發，串聯地方團體、學校、社區，共同打造可行走、可聽、可感受的導覽路線，陸續優化平鎮、龍潭女路，並新增桃園與大溪兩條路線，累積完整女性生活與社區記憶，預計後年就可以完成桃園各行政區女路計畫。

廣告 廣告

今年完成桃園等4區女路地圖

她說，今年度計畫透過說明會、踏查拜訪在地單位，辦理優化工作坊，成功培訓47位女路導覽員，為提升在地女性故事能見度與社區參與度，同時舉辦影音徵件活動「女路有影」，呈現桃園女性在生活、工作、家庭、文化與社區的真實樣貌，進一步讓城市居民感受女性貢獻的多元面向。

「一區一女路計畫」成果發表會，今在綜合會議廳舉行，市長張善政到場頒獎給「女路有影」徵件活動前3名得主，也頒發證書給47位女路導覽員，感謝她們的導覽讓城市居民感受女性貢獻的多元面向，另自即日起至26日止在市府川堂有女路成果展「HERWAY TAOYUAN」桃園女路旅遊指南手冊可至婦幼發展局官網查詢。

以桃園女路地圖為例，走訪老城區由女老闆經營老店「日光照相館」、「寶祥鐘錶」、「精井寶石號」，還有子愛舞蹈補習班、喜憨兒庇護商店、新住民文化會館及有東南亞一條街之稱的延平路，這裡是桃園最具特色文化街區之一，也是展現新住民女性力量重要場域。

桃園市政府婦幼局舉辦「一區一女路計畫」成果展，並開發女路地圖導覽，平鎮、龍潭提供線上預約，大溪預計明年第二季上網預約，市長張善政歡迎民眾踏尋了解桃園女路發展。(記者謝武雄攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

果然是「開心醫院」！ 振興證實：全院普發2萬+年終6個月+加薪5％

橘色惡魔來了！今晚合體「翡翠騎士」西門町踩街 準備5全新曲目

「台灣模式」在宏都拉斯展現強大韌性 外媒：北京「輸的」開端

美宣佈售台M109A7自走砲 但數量從168輛減為「60輛」

