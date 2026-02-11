發掘潛能、適性揚才！臺南市115學年度國小資優鑑定3月起陸續展開

▲115學年度資優鑑定期程文宣。

【記者 劉秋菊／台南 報導】臺南市國小資優鑑定將於春節假期後正式啟動！為提供資賦優異學生最適切的教育環境，臺南市政府教育局每年定期辦理資優鑑定，115學年度國小一般智能優異及音樂資優學生鑑定報名時間，自115年3月2日(星期一)上午9時起至3月6日(星期五)下午4時止；國小創造能力及領導能力資優學生鑑定報名，則訂於115年3月23日(星期一)上午9時起至3月27日(星期五)下午4時止，南市教育局誠摯歡迎符合資格的學童踴躍參與！

臺南市長黃偉哲表示，人才是推動國家發展的核心，教育則是城市進步的基石，市府始終致力於發展資優教育。為優化學習資源並回應地方需求，114學年度增設4所國小一般智能資優班，目前計有10所國小資優班遍布臺南市，擴大服務能量，落實因材施教、適性發展的承諾。

教育局長鄭新輝指出，讓每位學生都能接受適性教育是教育局的首要宗旨。透過鑑定及早發掘在不同領域具卓越潛能或傑出表現的孩子，進而提供優質的學習環境使其獲得充分發展。通過鑑定者，後續將依需求安置於資優資源班或參與資優教育方案，課程設計強調主動探索、多元實作，培養孩子具備解決問題的能力，成為引領未來的優秀人才！

臺南市資賦優異教育資源中心提醒，資優鑑定報名全面採網路辦理，家長需自行下載、列印相關資料，並完成核章手續後上傳系統及記得依限完成繳費。若家長有意願替孩子報名，請預先準備報名資料電子檔，並詳閱本市資優鑑定安置計畫載明之重要期程及規範，亦可參考計畫中的「觀察推薦表」瞭解孩子特質，釐清對「資優」的迷思。各類鑑定安置計畫可於臺南市資賦優異教育資源中心網站(https://gerc.tn.edu.tw/)瀏覽或下載，如有疑問，請洽詢專線06-2149750轉28。（照片記者劉秋菊翻攝）