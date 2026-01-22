發掘花東觀光圈潛力新星 縱管處「品牌亮點改造計畫」成果

2026新春慢旅首選：深入花東縱谷，體驗山海工藝與永續生活

迎接 2026 農曆春節，交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處（以下簡稱縱管處）透過「2025 花東觀光圈品牌亮點合作計畫」，串聯在地特色業者，以聯盟方式推動品牌升級，邀請旅人在新春期間走進縱谷，展開文化、自然與永續精神的感性慢旅行。

縱谷山野行｜縱谷森遊記：在森林與工藝之間，展開感官對話

「縱谷山野行」為花東觀光圈品牌之一。由陶錫工藝、智嵐雅居民宿及吉羽計畫工作室共同串聯，以酸柑溪原始森林步道為探查區域。遊程結合了陶錫工藝體驗、茶席品茗及嗡嗡私廚的布農餐桌，帶領旅客實踐「以文化為路、以永續為師」的慢旅行精神。餐食採用地方小農食材，呈現山海共生的飲食哲學，讓旅人在美感體驗中與風土對話。

徐行縱谷｜四季縱谷山下行：以低碳移動串聯縱谷人情風景

「徐行縱谷」同為花東觀光圈品牌之一。主打低碳、緩行的旅遊型態，透過電輔自行車與步行路線，以更慢的速度看見風景，「四季縱谷山下行」推出低碳電輔車導覽遊程，串聯玉里與卓溪的田野、老街與部落。旅客可依季節體驗不同的限定行程，如秋季的「檸檬際」手作體驗與故事餐酒館行程。透過環狀路線設計與集章任務，旅人能將旅途中的風景與故事收藏進專屬的「玉里四季故事禮盒」，帶回充滿溫度的回憶。

縱谷米樂遊｜酷拉星計畫：結合食育與生態體驗的親子永續教育

「縱谷米樂遊」花東觀光圈品牌之一。花蓮吉安的「酷拉星亮點」，透過整合在地農漁資源與環境教育元素，設計兼具趣味與學習的微旅行體驗，整合了古拉川咖啡、嘉豐漁場及地方小農，開發出兼具自然生態與人文教育的微旅行路線。旅人可體驗攀樹、竹筒飯手作與食魚教育，夜間還能欣賞東華大學火舞社的精彩表演。該計畫落實減碳精神，從食材選用到交通安排均展現永續生活的價值，是親子族群春節旅遊的絕佳選擇。

縱管處期許透過這些深度亮點，讓花東縱谷成為國際旅人感受台灣魅力的起點。相關遊程資訊可至各計畫官方平台或縱管處官網查詢。

【新春旅情小隱喻】走進花東縱谷，就像是翻開一本由山脈與溪流裝幀而成的工藝書，每一道在地料理與手作體驗都是書中溫潤的文字，等待旅人在新春的靜謐時光裡，用慢行的節奏細細品讀。

縱谷山野行：縱谷森遊記

遊程店家：陶錫工藝、智嵐雅居民宿、吉羽計畫工作室

陶錫工藝以在地資源與手作技藝展現縱谷工藝之美，為旅人開啟文化觸感的第一扇門。

遊程簡介：以智嵐雅居為旅宿據點，串聯山林行走、茶文化與在地料理，讓旅客以低干擾方式親近自然，實踐「以文化為路、以永續為師」的慢旅行精神。餐食設計採用地方小農食材與布農族私廚嗡嗡餐桌的部落料理，呈現山海共生的飲食哲學。

連結網址：https://www.into-the-valley.com

縱谷山野行｜縱谷森遊記 QRcode

徐行縱谷：四季縱谷山下行

遊程店家：達娜文化分享、花蓮縣TAKBANUAZ布農文化發展協會、深夜餐酒館

沿途集章的印記最終收進「玉里四季故事禮盒」裡，旅客能把旅途中遇見的人情與季節風景，以及在金喜檸檬完成的手作體驗，一起帶回家。

遊程簡介：「四季縱谷山下行」系列遊程，以低碳電輔車導覽連結四季開創限定在地體驗，推出整年都能走訪花蓮的慢行遊程，從金喜檸檬的果物體驗，到深夜故事餐酒館的調酒製作，打造從白天到夜晚皆有 溫度的旅遊步調。旅客可沿途穿梭玉里老街、卓溪山林與田野間，體驗從產地到餐桌的故事。

連結網址：https://www.facebook.com/TeamStoryTeam

徐行縱谷｜四季縱谷山下行 QRcode

縱谷米樂遊：酷拉星計畫

遊程店家：酷拉民宿、古拉川咖啡、古拉民宿

與東華大學火舞社合作，透過夜間火舞表演及互動，讓親子在戶外共同感受表演藝術的魅力。

遊程簡介：遊程以「古拉川咖啡」為主體場域，整合住宿及地方在地體驗，並以「山海食旅」為主題，開發一條兼具自然生態與人文教育的微旅行路線。內容涵蓋食魚教育、攀樹體驗、竹筒飯手作與火舞表演，帶領旅人在自然環境中，深度感受花蓮的山海文化。

連結網址：https://reurl.cc/xKe9Lz