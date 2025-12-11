發揚公益服務社會 99宗教團體獲表揚

市府舉辦台南市一一四年宗教團體興辦社會公益事業績優表揚大會，共有九十九家興辦社會公益事業績優卓越的宗教團體。

市長黃偉哲表示，今年共有九十九家宗教團體接受表揚，雖然各宗教教義、經典或儀式有所不同，但相同的是皆積極從事公益慈善與社會事業。近期世界各地發生許多天災人禍，台南也接連受到地震、風災和豪雨等影響，宗教團體不僅可撫慰人心、給予民眾心靈平靜，更透過秉持慈悲為懷精神，出錢出力，投入社會公益與救災，代表市民對宗教界的付出致意，透過政府與民間公私協力，齊心合作，完成災後重建，透過善念，讓社會更好。

九十九家宗教團體，包含佛教、道教、一貫道、基督教、天主教等，皆是發揚公益、服務社會卓有績效，且配合與執行台南市推動宗教優質化政策，包括減少施放爆竹煙火、使用環保金爐或電子鞭炮車、推動紙錢集中燃燒、一爐一香、以米代金等措施。

民政局指出，受表揚宗教團體平時也透過協助市府推動各項政策，如淨灘活動、設置災時避難收容處所等，有些則每年舉辦訓練營、講座等活動，藉由課程培養青少年道德思維，指導正向人生觀及設立社區照顧關懷據點，關懷獨居老人及中低收入戶，另有宗教團體以開辦獎學金方式，鼓勵學子勤勉向上，共同讓社會更加祥和美好。