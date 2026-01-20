發揚台灣「數位日不落國」！外交部攜手數發部 協力深化台美AI供應鏈合作

​外交部持續推動總合外交，今（20）日與數發部舉行兩部首次雙部長會議，外交部晚間轉述，兩部在會中達成多項共識，包含協力深化台美人工智慧（AI）供應鏈合作、友盟國家AI基礎建設投資案等。外交部長林佳龍表示，雙方都有共同信念，即「數位科技沒有國界，網路空間就是台灣最寬廣的國際舞台」，期待外交部與數發部聯手，推動台灣成為真正的「數位日不落國」。

外交部今日晚間說明，林佳龍與數發部長林宜敬今日在外交部召開兩部首次的雙部長會議，進行合作領域及工作層級的對接，並將聯袂以我國AI及數位實力推動「總合外交」；外交部諮詢委員李漢銘、外交部政務次長陳明祺、數發部政務次長侯宜秀，及兩部相關單位主管均與會。會中達成多項共識，包含協力深化台美AI供應鏈合作、友盟國家AI基礎建設投資案，及合作在數位領域深化參與國際組織或機制，並將協調研議精進提升政府密等公文電子化工作，增進資訊安全與行政效率。

林佳龍：網路空間就是台灣最寬廣的國際舞台

林佳龍則透過臉書指出，彼此都有共同信念，數位科技沒有國界，網路空間就是台灣最寬廣的國際舞台；台灣在半導體與AI的優勢，不只要用來為國家打開外交空間，更要強化資訊產業競爭力、拓展全球市場，實現總統賴清德「經濟日不落國」的願景。接下來，台灣將與美方在AI人才培育、共建繁體中文語料庫（corpus）供大型語言模型（LLM）應用及供應鏈資安等議題推動相關合作。

林佳龍提到，在外交部的「榮邦八大旗艦計畫」中，從半導體供應鏈韌性、可信賴網路與數位治理、智慧園區海外示範，再到智慧醫療、智慧新農業、主權AI等，都與數位與AI科技緊密相連；外交部目前正推進多項國際合作案，更需要數發部的專業支持與並肩作戰。他期待兩部聯手，讓台灣以數位科技連結世界，以AI科技與夥伴國家共創繁榮，推動台灣成為真正的「數位日不落國」。

外交部轉述，林佳龍在會中提到，當前AI科技發展日新月異，並已重新詮釋國際社會對於「國力」的定義；在AI時代，台灣具備足夠潛力，以數位大國之姿，躍升為地緣政治重要國家。為落實總合外交工作，他上任以來已先後與文化、教育、環境、經濟、勞動等多個部會召開雙部長會議，今日與數發部的會議，更將有助於未來兩部攜手合作，讓台灣進一步發揚「數位日不落國」的實力。

林宜敬：期待將台灣數位影響力延伸全球

林宜敬則說，數發部是推動台灣數位轉型的引擎，不僅追求國內數位應用的提升，更重視產業的國際競爭力。數發部期待透過與外交部的合作，將台灣的數位影響力延伸至全球，打造安全且可信賴的AI供應鏈，並透過台美「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）等場域，持續在AI人才培育、共建繁體中文語料庫供大型語言模型應用，及供應鏈資安等議題推動相關合作。

外交部提到，為確保民主國家AI供應鏈的永續安全，數發部政務次長侯宜秀去年12月受邀赴美國，參加由美國國務院經濟事務次卿海柏格（Jacob Helberg）與日本、以色列、澳大利亞及新加坡等國召開的「矽盛世峰會」（Pax Silica Summit），未來台灣將持續與美國在AI政策上，進行合作與深化，以建立更完整、更安全的AI民主供應鏈。

外交部也說，台灣一向樂願與友邦及友盟國家分享經濟與科技發展成果，未來外交部將與數發部密切合作，配合資訊科技的軟硬體發展成果，向國際民主友盟提供AI建設及運用解決方案，進一步深化台灣的國際參與並提升台灣的全球價值。在新的一年，外交部將持續透過數位科技實力，推動台灣外交工作，並運用總合外交，為台灣開創更寬廣的國際空間。

