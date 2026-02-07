發揮創意打造共融城市 南市無障礙福利之家入口意象徵選開跑

無障礙福利之家設計徵選及日開跑，不限設計方式、無資格限制，最大獎別可獲一萬二獎金。(南市府社會局提供)

記者王勗／台南報導

為推動公共空間友善設計，南市府社會局即日起開放南市無障礙福利之家入口意象設計徵選，廣邀對設計創作、公共議題、身心障礙權益保障與社會福利相關議題有興趣的民眾集思廣益，共同發想創意，推動台南友善空間，活動報名至二月廿五日，最高獎金一萬二，邀請民眾踴躍參與、發揮創意。

市長黃偉哲表示，南市無障礙福利之家為服務多元族群的重要場域，以共融、友善、近用性為服務宗旨，入口是民眾對空間第一印象的起點，也希望透過徵選活動，結合台南市民專業與創意，為友善空間增色、讓多元族群都能感受到被接納與尊重，讓南市無障礙福利之家成為傳遞城市溫度的載體。

南市府社會局表示，本次徵選活動不限於手繪、電繪、向量製圖軟體等，民眾可利用各式平面設計方式創作、無資格限制且不限年齡、專業相關背景，本次競賽也設置十六向獎別，最高獎金一萬兩千元，總獎金共四萬一千元，盼吸引各領域參賽者共同呈現創意理念，透過設計參與公共議題、身心障礙者權益保障與社會福利相關議題的討論。

社會局長郭乃文強調，期盼本次徵選成為促進理解與共融的媒介，相關徵件辦法、投稿方式等可至台南市政府無障礙福利之家臉書專頁、獎金獵人報名網站等處查看，或電洽南市府專人06-2991111，分機8491；承辦單位相成行銷傳播有限公司07-3985338，分機15。