發揮在地行動精神 海保署X高市海洋局X高科大展現藍碳復育示範成果

▲「建構低度利用魚塭轉型藍碳海草床及紅樹林之示範場」成果發表會合影。

【記者 王雯玲／高雄 報導】海洋委員會海洋保育署今（18）日於高雄「住海邊新手村」發表「建構低度利用魚塭轉型藍碳海草床及紅樹林之示範場暨可行性評估」計畫成果。活動共吸引近50位地方政府、研究機構、漁業團體代表及在地居民參與，透過現場展示魚塭栽植海草床及紅樹林的藍碳復育潛力。成功在高雄沿海導入藍碳生態系理念，完成兼具示範與應用價值的場域建置，為南部沿海邁向碳中和奠定關鍵基礎。

海保署署長陸曉筠表示，藍碳生態系（包括紅樹林、海草床與鹽沼）是目前國際高度重視、具強大碳吸存能力的自然解方，透過藍碳生態系與在地漁產業結合，未來可提高產業價值。本計畫由海保署統籌補助，並與高雄市政府海洋局合作，由國立高雄科技大學執行，感謝永安石斑魚產銷班蘇國禎班長提供魚塭作為藍碳復育示範場域，計畫分為「建構示範場域」與「盤點潛勢場址」兩大核心工作，藉以評估高雄沿海低度利用與閒置魚塭的藍碳復育潛力，並透過實地復育操作驗證其轉型可行性。

在地新港社合執行長陳坤成致詞，感謝與海保署合作機會，未來希望透過藍碳復育增加在地漁產附加價值與競爭力。高雄市海洋局副局長羅長安表示，透過藍碳復育的示範場域，提高其他養殖區參與及在地產業發展，期許未來成為新興產業。

接續由計畫主持人洪明昌副教授說明成果，在示範魚塭的建置方面，高科大團隊於選定的場域成功導入臺灣原生海草與海茄苳等紅樹林植栽，營造具固碳、水質淨化及生態提升效益的藍碳棲地。實際成果包含於魚塭內植栽超過8,000株海草及175株紅樹林，現地調查顯示，海草床覆蓋率已達約60%，物種適應性良好。水質監測結果亦顯示，示範場域的總氮濃度平均降低15%，底棲生物的物種豐富度較復育前增加5種，清楚展現藍碳生態系在棲地改善及生物多樣性提升方面的正向效益。

海保署指出，紅樹林與海草床每年合計可產生約1噸CO2e的固碳效益，顯示低度利用魚塭具備轉型為藍碳生態魚塭的高度可行性。另高科大團隊已完成高雄沿海行政區之全面盤點，篩選出105池具藍碳潛力的閒置魚塭，總面積約18.396公頃，為高雄未來推動大規模藍碳復育提供重要的基礎資料與場址指引。

本計畫同時融入ESG概念，透過與在地漁民協作、設置教育解說設施，以及規劃媒合企業參與認養等方式，建立兼具科學依據、社區參與與永續治理的藍碳場域管理模式，使示範場域不僅具生態功能，更具長期自我維運與推廣價值。

海保署強調，本計畫已使高雄新增約0.5公頃具固碳功能的藍碳土地，未來將持續推動後續研究、示範區擴大與跨域合作，加速建立臺灣藍碳生態系的示範鏈結。本示範場域已具備藍碳方法學實地驗證與操作的關鍵流程，可做為我國未來推動藍碳方法學落地運用的重要示範案例，也為各縣市及漁業社區提供可複製的藍碳轉型模式，展現我國在藍碳治理與科學化管理上的重要進展。未來將持續凝聚跨域力量，攜手學界、社區、企業與公私部門夥伴，透過科學基礎、在地實踐及與國際接軌的推動策略，共同促進藍碳生態系的保育與復育，為我國淨零轉型注入新能量。（圖／記者王雯玲翻攝）