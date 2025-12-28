發揮群力助弱勢 昆和之友會會務推動成果獲得肯定





台南市昆和之友會於佳里區佳里食堂舉行第一屆第二次會員大會，黃偉哲市長、民政局長姜淋煌等多位貴賓出席參加。陳中正理事長表示，目前有630位會員，期望能有更多人加入，一起幫助弱勢家庭度難關。黃市長則肯定昆和之友會結合民間與公部門力量，為台南注入溫暖、穩定的正能量。丹娜絲風災災後復建更發揮群力，助災民感受來自社會的溫暖和信心。

為弘揚市議員陳昆和長期慈善為懷、助人為樂、服務社會的精神，一群社會善心民眾發起成立昆和之友會，該會是一個非以營利為目的的公益性社會團體。成立1年來，獲得不少民眾的認同而加入會員。該會秘書長黃金保表示，會員組織有永久會員、一般會員、贊助會員、永久贊助會員及顧問。僅1年就已舉辦10多場與慈善、公益、教育相關活動。

台南市長黃偉哲、立委陳亭妃、市議員陳昆和、民政局長姜淋煌、社會局主秘陳雅芬、市議會研考會副主委陳仲杰、佳里區長林耿漢等多位貴賓出席。黃偉哲市長、姜淋煌局長、陳雅芬主秘等均肯定昆和之友會長期投入弱勢關懷與公益行動，不僅有效補足公部門資源，也讓社會安全網更加綿密，是民間團體的優良典範。

陳清南執行長表示，會員大會通過115年工作計劃，3、6、9、12等月份舉辦公益慈善活動、加強志工招募及培訓、辦理弱勢族群愛心慰助活動、舉辦公益論壇、強化倫理道德價值觀宣導、扶持在地體育團隊、加強會員與主管機關聯繫、持續關懷協助弱勢族群成長與生活。此外，也將結合公益社團、善心人士舉辦公益慈善活動，以行動服務社會。

會員大會會後也舉辦聯誼餐會暨藝文饗宴，仁愛國小戰鼓隊、妙惠居士林課後輔導班薩克斯風隊、佳里樂齡舞蹈社、佳里興舞團及七股樹林舞團等表演，為活動帶來歡樂氣氛。知名畫家許黃彩好致贈黃偉哲市長、市議員陳昆和及理事長陳中正等個人創作藝術作品，謝謝3位對社會公益的付出。陳中正會長也頒發績優獎給陳玉賢、吳昆壽、陳清南等3位招募會員有功人員。

陳昆和市議員感謝全體會員、會務人員、志工等1年來的同心協力付出，更謝謝地方多個公益社團長期來對社會弱勢家庭的照護。在大家的互助合作下，溫暖的陽光照進弱勢者家中和心裡，讓他們感受到人間處處有溫情。期望這份愛心能持續成長茁壯，助更多的弱勢家庭走出來，體現社會的光明面。

