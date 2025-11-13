發揮零售業「親和力」王逸霖轉職信義房屋闖出好成績
[FTNN新聞網]房產中心／綜合報導
轉職旺季將近，許多人開始規劃職涯新方向。信義房屋林口中山店專案經理王逸霖2022年從電信公司門市店長，轉換跑道至房仲業，發揮過往在零售業經常與客戶互動的親和力，在社區服務、派報等過程中，建立起與商圈住戶的好情誼，還曾被打趣問「怎麼不去選里長？」因深獲信任，入行3年半，曾連續12個月每月成交、最高單月收到13件委託，闖出好成績。
王逸霖決定轉戰房仲業最大關鍵在於「薪資、發展沒有天花板」，且信義房屋提供新人前半年保障月薪5萬元，讓房仲小白的他決定嘗試看看。初入房仲業，王逸霖坦言，要學的東西很多，無論是稅費、貸款、買賣屋流程等房地產專業知識，又或是房仲基本功發派報、拜訪社區、服務客戶等，甚至連「燈泡怎麼換」都要學；不過，比起過去在電信業門市雖有業績壓力，卻是被動等待客戶來店辦理方案，較多是單向的互動、重複性也比較高，當房仲的「主動性」及高挑戰，對他來說更有趣，而且所做的每一分努力與付出的時間，也都是自己的累積，成果也會反映在薪資上面或累積的人脈上，有更踏實的感覺。
王逸霖舉例，新人時期為累積人脈、認識商圈，每個上班日都會固定在商圈全聯前發派報一小時，林口周末假日常常有活動或市集，他也會去發派報；信義房屋長期深耕社區，社區服務內容包羅萬象，最常被提到的服務之一「信義捕手」是免費幫住戶修繕紗窗，王逸霖也經常參與，認識了許多有紗窗修繕需求的長輩，他還經常發揮過去零售業的所學，幫長輩排解手機使用上的疑難雜症。由於常穿著服務背心出沒，也常幫忙解決問題，王逸霖還曾被打趣「怎麼不去選里長？」
在不斷的經營累積下，王逸霖逐步建立起自己在房仲專業上的知識，也與商圈住戶建立信任度，入行後第二個完整年（2024年）業績突破700萬，最高曾連續12個月成交、單月接到13件委託，無論薪資與職級都有大幅成長。值得一提的是，在委託與成交客戶中，許多都是曾收過他新人時期派報的商圈住戶，也曾有社區長輩肯定他社區服務的努力，轉介紹親友給他服務，讓他深深感受到被信任的成就感，這也是在一般零售業門市中很難體驗到的。
信義房屋表示，零售業從業人員需要第一線面對客戶，溝通能力、銷售能力相對嫻熟，入門更為上手；且房仲龍頭信義房屋提供新人前半年5萬月薪保障，通過試用期轉正職後，每月也有底薪保障，即使試用期滿30天若不適應，也提供5萬元轉職金，讓新人能無後顧之憂嘗試、挑戰，再加上完整的教育訓練能有系統的持續進步，更能享有上市公司的完善福利待遇，現在還可以「年前面試、年後報到」。
為讓轉職族群更了解信義房屋，11月25日將有一場「從門市到房市，一場給零售人的房仲入門課」免費線上說明會，歡迎有意轉職者投遞履歷或報名參加說明會。詳情可查看
更多FTNN新聞網報導
信義房屋社區一家走讀彰化之旅 探索鐵路穀倉、花樹銀行
漢神巨蛋商圈吸餐廳、診所匯聚 信義房屋揭發展潛力
大有商圈老牌百貨將拆引熱議 信義房屋專家揭最大優勢
其他人也在看
MLB／毫無疑問！大谷翔平MVP三連霸 生涯4度奪獎皆「全票」寫史上第1人
大聯盟14日公布年度最大獎MVP，最終大谷翔平不但毫無疑問地完成MVP三連霸，生涯4度奪獎都是「全票」當選，他更是成為史上第1位在美聯和國聯都拿下至少2座MVP的球員。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
胡釋安認了「有讓粿粿住進來」！火速發3點聲明
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子遭男星范姜彥豐控訴介入家庭，男方稱手上握有妻子粿粿與王子的關鍵證據，3方後續在社群上分別說明，消息曝光後引發大量關注與討論。不過，粿粿在進入離婚協商後傳出搬離范姜住處，綜藝大哥胡瓜之子胡釋安被點名「有讓女方入住自家」。如今男方發出3點聲明回應，強調「已請女方搬離」。民視 ・ 13 小時前
胡釋安提供粿粿住處「女友同意」 聲明1關鍵網讚範本：寫得比王子好
粿粿（江瑋琳）跟范姜彥豐婚變事件風波持續延燒！范姜彥豐日前公開指控妻子婚內出軌王子（邱勝翊）震驚演藝圈。而週刊爆料，粿粿風波爆發後一直都暫住演員胡釋安家，引發外界質疑他是否「暗助相約」。對此，胡釋安發出3聲明切割釣出范姜彥豐留言，網友也由質疑轉向力挺，大讚胡釋安在聲明中稱呼粿粿全名「寫得比王子好」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
五分埔千金生了！陳奕升格人父喜迎愛女 曬照報平安「1113母女均安」
陳奕在Instagram上傳一張牽著老婆手的照片，寫下「1113母女均安，老婆辛苦了」，並標記妻子的帳號，證實女兒平安誕生，母女健康無虞。紀曦晨同步轉發老公的限時動態，寫下「3470」，疑似為暗示女兒的出生體重。兩人自2024年以結婚為前提交往，感情進展迅速。在陳奕製作的戲劇...CTWANT ・ 4 小時前
蘇澳煙波飯店30輛車泡水！飯店快速應變、理賠補救 網友一面倒讚：一定再入住
受鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳地區昨（11）日降下近15年來最大雨量，導致多處嚴重積水、停電及停水。位於港邊觀光熱區的「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」更不幸成為災情焦點，地下層遭洪水淹沒，數十輛旅客車輛受困地下停車場。煙波國際觀光集團指出，當日館內共133間房、280名旅客入住，包含4團旅行團與多名散客。飯店雖已在氣象警報發布後啟動防颱應變機制，但瞬間暴雨量仍......風傳媒 ・ 1 天前
同樣是救災⋯網驚「這次蘇澳沒政治口水」 眾人揭1關鍵：值得全國借鑒
受到鳳凰颱風與東北季風「共伴效應」影響，11日宜蘭炸出驚人雨量，羅東、冬山、蘇澳都出現淹水災情，尤其蘇澳最大3小時累積雨量達到驚人的334.0毫米，是2010年梅姬颱風以來最大紀錄，造成當地水淹一層樓高。大水退去後國軍、地方立刻投入救援，就有網友好奇，這次宜蘭也是嚴重水災，但似乎都沒有政治的口水，而是回歸救災該有的面貌？就有人分享關鍵，直言「宜蘭蘇澳的『軍民一心』救災模式，值得全國借鑒！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
宜蘭超狂渡假行館！防水閘門神助攻擋住大水 牆外「一片汪洋」空拍曝
受到鳳凰颱風外圍環流影響，大雨侵台多處地區傳出災情，而宜蘭包括蘇澳及南方澳，成為水患重災區，許多民宅直接泡在水裡，冬山鄉等低窪地區也嚴重積淹，但讓人意外的是，冬山鄉茄苳路的「泉月樓行館」竟啟動防水閘門，成功擋住淹水，占地約3000坪的行館完全躲過大水，空拍畫面也曝光，讓人相當震撼。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
土城海山站旁8坪月租7千有找！政大雙主修高材生逃家失業搬進社宅 共居獨立生活找到人生方向
社會住宅不僅解決居住問題，更是年輕人跨越迷惘、重塑自我價值的起點。Sunny從小被期待成為優秀法律人，看似人生勝利組，內心卻歷經好長一段找不到自己的迷惘與掙扎。3年前，她先斬後奏搬入新北市土城區的員和社宅，在這裡不僅遇見支持自己的伴侶，與多元背景的室友交流相處，找到人生方向，同為助人工作，她被獨立的生活打磨得更柔軟，最終選擇以傾聽與專業心理諮商取代法律條文，期待未來幫助他人度過生命難關，也獲得家人的理解與祝福。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前
粿粿爆住胡釋安家密會王子！「交換禮物」合體片曝光 胡瓜傻眼回應
粿粿跟范姜彥豐婚變，粿粿遭指控婚內出軌王子（邱勝翊），今週刊更報導粿粿與范姜彥豐分居後一直都住在胡釋安家，胡釋安提供住處讓粿粿和范姜能夠分居，並有安全的地方和王子相約。對此，胡瓜回應不知情；而先前合作拍片，畫面也再度被挖出。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
聽「股利新招」健保可收480億 石崇良眼都亮了：晚上好睡了！
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 衛福部長石崇良日前拋出要改革健保「補充保費」收取公式，大刀砍向存股族、定存族以及房東們，引發480萬人反彈，政策緊急喊卡，但面臨明年健保財務缺口將高達千億元，仍吐心聲「讓我睡不著」。國民黨立委賴士葆今（13）日質詢時建議，只需拿掉現行補充保費1000萬的課徵上限，得罪有錢人，就有480億入袋，追問石崇良敢不敢？石崇良...匯流新聞網 ・ 18 小時前
快訊／鳳凰加速！全台「明天11/13颱風假」機率曝
鳳凰颱風來勢洶洶，速度明顯加快，暴風圈已進入台灣陸地範圍。中央氣象署今（12）日指出，目前鳳凰以每小時約16至32公里速度，朝東北東至東北方向移動，預估今晚間將自南台灣登陸，並於深夜從台東一帶出海。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
賣肉羹養大3兒女，妻失智卻沒人願幫忙！他心冷捐上億家產：我不懂情緒勒索，只盼與孩子相聚
阿雄夫妻倆大半輩子在台中市場賣肉羹，養大3個小孩，並支持他們成家。小孩都去台北上班，不願接手作小吃，夫妻持續忙碌。阿雄64歲時，太太失智了，阿雄不想打擾孩子，自己陪伴照料。當太太失智進入中期，經常走失，阿雄只得關閉店面，全力照顧。直到太太失智末期，阿雄實在無力應付，才連絡外地的兒女希望他們回來幫忙。幸福熟齡 ・ 4 天前
民進黨2026北市最強棒是她？王世堅點評「足以抗衡蔣萬安」：勝率有50%
2026年九合一選舉腳步逐漸逼近，各縣市選戰逐漸拉開序幕，民進黨陸續拍板各縣市長的提名，不過向來被認為綠營苦戰區的台北市，目前只有「壯闊台灣」創辦人吳怡農遞交參選意願書，其餘人選有社民黨議員苗博雅、立委王世堅等人的呼聲都很高。對此，已經再三表達沒意願參選的王世堅則點名民進黨的一位戰將，直言「她足以抗衡蔣萬安」，且勝率有50%。壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農日前赴......風傳媒 ・ 21 小時前
韓孝周媽媽「正式出道當模特兒」！ 63歲凍齡美貌讓韓網吃驚：基因太強大
南韓女星韓孝周近日在社群上分享63歲母親盧成美的近照，優雅氣質與凍齡外貌立刻掀起網友熱議。她以自豪語氣寫下「Mom’s new profile photo. Beautiful!（媽媽的新照片好美）」，也公開支持：「一直勇於挑戰的媽媽，真的很厲害、很敬佩你！加油！」姊妹淘 ・ 13 小時前
許瑋甯拎「香奈兒25包」出國！比經典包還熱門，喜歡到一次包2色
許瑋甯迎來兒子出生後，積極營業，作為香奈兒品牌大使的她，更是受邀出席品牌在新加坡新加坡的活動，身上側背的香奈兒包包，正是這一年來話題度最高的CHANEL 25迷你包！ 延伸閱讀： 專訪｜許瑋甯女人我最大 ・ 1 小時前
MLB／山本、朗希都被道奇搶走 凱許曼坦言洋基在日本沒市場了
日職西武獅隊王牌投手今井達也透過入札制挑戰大聯盟，預料會掀起搶人大戰，「紐約郵報」今天指出，洋基隊在這個休賽季面臨著一個棘手難題，但今井或許是補強先發投手群的目標。 所謂難題就是洋基必須增加輪值...聯合新聞網（運動） ・ 17 小時前
中國棒球城市聯賽引挖角疑慮 運動部：協助中職壯大
（中央社記者陳容琛台北12日電）中國棒球城市聯賽預計明年開打，運動部政務次長鄭世忠今天備詢時指出，比較擔心高端人才遭到惡意挖角，因此將協助中職壯大，期許在亞洲扮演舉足輕重地位。中央社 ・ 1 天前
外匯存底歸零？傳關稅談判美開口17兆投資 他大酸「台灣贏了」：台積電再賺就有
台美關稅談判進入尾聲，根據美媒報導指出，美方要求台灣投資介於韓國3500億美元與日本5500億美元間，外界關注如此龐大的投資金額是否將動用到外匯存底。對此，房產專家帥過頭在臉書發文大酸，感謝台灣談判團隊盡心盡力的全贏了，雖然1949年到2025年存下來的錢都沒有了，但至少面子還在。總統賴清德日前稱台美關稅談判只差「臨門一腳」，不過根據美國媒體Polit......風傳媒 ・ 14 小時前
陳文茜罹癌第4期停止免疫療法 癱地大喊「自行宣告康復」
即時中心／廖予瑄報導資深媒體人陳文茜去（2024）年發文透露罹患黑色素癌第4期，且擴散至多個器官，正透過免疫治療、光子刀等方式治療。今（13）日她在臉書發文「自行宣告康復」，直指自己2個月前已自行決定停止免疫療法，「其他就豁出去了。」民視 ・ 14 小時前