發搜索票承辦人員個資全都露！ 陳佩琪：該被羈押幾個月我都尊重

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪20日PO出搜索票照片，其中承辦人員的簽名和手機號碼皆公開。（圖／黃威彬攝）

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪昨（20）日在臉書發文批評京華城案，並貼出一張搜索票照片。然而，照片中廉政署承辦人員的簽名和手機號碼皆未遮擋，涉及洩漏個資，引發外界批評。陳佩琪事後將照片刪除，今（21）日再在留言區解釋，「我不小心把承辦人員名字露出來，該負什麼法律責任，該被抓去北檢問，該被羈押幾個月，我都尊重。」

陳佩琪昨日發文提及，2024年8月30日、檢廉兵分50-60路來家裡搜索，搜索處甚至和我們一點也沒關係的都敢來，搜索票上瞎掰一堆所謂貪汙嫌疑（起訴書上都消失了），法官不知有沒有跟林俊言查證其真實性，就兩眼一閉，都核准、放行了。

陳佩琪一併附上搜索票的照片，而照片中檢察官、法官核章以及廉政署承辦人員簽名與手機號碼皆公開，立刻引發外界批評，此舉恐觸犯個資法，喊話她立刻刪除照片。

陳佩琪事後刪除照片，並留言表示，「我把搜索票上面的承辦人名字和手機號碼刪除了，至於市話轉分機應是公務機，手機無法確定是否公務機，我們醫生有人會把手機PO在個人簡介上，有人則不會，我不小心把承辦人員名字露出來，該負什麼法律責任，該被抓去北檢問，該被羈押幾個月，我都尊重。」

