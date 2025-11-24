發放全民安全指引被批「製造恐慌」 劉世芳回擊：散播者是公主病、王子病

國防部自19日起普發新版《全民國防手冊》（正式名稱為「當危機來臨時 台灣全民安全指引」），每戶一本、共印製1100萬本，引發外界質疑浪費公帑，甚至有人拍下手冊遭丟入回收桶的畫面。對此，內政部長劉世芳今（24日）在立法院表示，相信提供這類錯誤訊息的人，「可能不是在台灣出生長大，或者就是公主病、王子病」，強調台灣人面對災害風險不應抱持這樣心態，希望民眾先了解內容再做評價。



新版國防手冊包含地震、防空與消防等災害與戰時指引，印製、運送與發放經費共6447萬餘元，其中英語版10.5萬本。立法院內政委員會今邀請劉世芳、國防部副部長柏鴻輝專報政策效益並備詢。



民進黨立委蘇巧慧指出，手冊整合災防與安全資訊，平均每戶取得成本僅約6至7元，「非常划算」。她也提到，部分輿論稱手冊是「為打仗做準備」、浪費公帑，甚至象徵政府宣示危機，使民眾恐慌，不少人因此將其直接丟棄，但內容卻未充分納入對抗錯假訊息的指引。



對此，柏鴻輝回應，國防部會綜整各界意見作為未來調整參考，但強調在災難或戰爭情境下，提前推演與準備是必要作法，亦比照俄烏戰爭後歐洲國家提升全民防衛韌性的精神。



劉世芳指出，「相信提供這樣錯誤訊息的人，可能不是在台灣出生長大」，台灣每年面臨地震與天災風險，民眾理應理解掌握相關資訊的重要性。她直言，散播這種說法的人「就是公主病，要不然就是王子病」，可能在無塵室長大，但台灣人都不是公主或王子，應先翻閱內容後再決定是否丟棄。



