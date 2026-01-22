發文再曝搜索票 陳佩琪喊「倒楣透頂」：查賴清德的基金會一定更精彩百倍

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

前民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪日前發文批京華城案，並貼出搜索票露出廉政署承辦人簽收的筆跡及手機號碼，引起爭議。今(22)日則把搜索票的文字貼出來，直呼檢調去查賴清德的基金會一定更精彩百倍；也喊「我實在有夠衰尾」，市府開完便當會，自己不知為何跑去存錢給小孩，開嗆民進黨「為了不失去政權，果然把自己活成228時代的國民黨了」。

陳佩琪表示，有人說她愛寫臉書且落落長， 但自己絕不及這些司法人員會寫，動輒百頁以上，領國家薪水、用數十人，甚至上百人之力對付他們，而他們除了自己要看外，還要自費請律師幫調卷宗和幫寫答辯狀。透露柯文哲常說最佩服監委蘇麗瓊，學歷是民族社會系，但為了打死柯文哲搖身一變成都計專家，寫數百頁的都計法給北檢，目的就是要把前老闆、前同事和前下屬打成階下囚，直呼卷宗這麼多，難怪柯文哲看不完，發現她有興趣看，柯文哲面露喜色「呵呵 、佩琪！佩琪！歡迎幫看…」。

廣告 廣告

陳佩琪把搜索票上的文字貼上，表示會詳瞄一下和他們無關的就刪除，指出搜索票上有一段寫「臺灣臺北地方檢察署檢察官指揮偵辦5案經查證後，始獲悉上開涉嫌人犯情。本件相關事證整理臚列如后」，總共大表格有37欄位，和他們有關就是33欄，左欄是證據名寫著「眾望基金會資金彙整表」，待證事實寫著「證明犯嫌柯文哲主導成立之眾望基金會，自111年11月起，陸續有首X建設、X泰建設相關公司，以捐贈名義匯入500萬 元、450萬元之事實」，「林俊言說我們貪汙的待證事實就是『眾望基金會』的金流， 請問為了這個你就把柯文哲關一年？你怎麼不去查賴清德德的基金會，一定更精彩百倍！」

陳佩琪接著貼另一欄指「經調閱犯嫌柯文哲、其配偶陳佩琪金融帳戶交易明細資料，發現犯嫌柯文哲、陳佩琪除清償原住所房屋抵押貸款2, 000萬元外，渠等金融帳戶自109年 3 月18日起至卸任後113年5月17日止，存有來源不明現金697萬元，另於113年 6 月25日未向銀行貸款，以自有資金4, 300萬元購入臺北市中正區林森南 路XX房屋。而該楝房屋為X業股份有限公司所在地，該公司股東李X鐸，為犯嫌沈慶京之好友，往來密切，不無透過此房，以XX公司向犯嫌柯文哲承租，使犯嫌柯文哲得獲有來自犯嫌沈慶京之款項。另參以其夫妻年收入約546萬餘元，上開現金存款、購屋資金等情，與其收入顯不相當。為瞭解犯嫌柯文哲犯罪全貌…認有必要搜索其辦公室及住處…」。

陳佩琪說，自己實在是有夠倒楣，108年底醫院獎勵金和公務員年終和考績獎金入帳，就按往年習慣，提領錢、伺機等到小孩投資帳戶快沒錢可扣，就存給小孩，真是倒楣透頂，市府109年3月10日開便當會，她不知為何在同月18日跑去存錢給小孩，而且為顯公平，是三個小孩的一銀和台銀帳戶都給，之前PO過提領紀錄，今天再把108年底的提款明細PO出來，所有的存摺都在檢察官手上，有沒有提錢和存入不符的地方，「相信你們都view過好幾遍了」。

陳佩琪也貼一段法務部調查局2024年10月8日回覆給北檢的函文，內容寫著「再查柯文哲及子女柯…、柯…、柯... ，以及...等相關帳戶結果，柯文哲及其子女名下帳戶交易人主係柯文哲配偶陳佩琪，子女名下帳戶多為投資基金及股票用途，與本案政治獻金或相關廠商尚無可疑資金往來關係。」

陳佩琪表示，自己在2024年9月12日的記者會，有詳細說明買辦公室錢是從哪裡匯款出去，法務部調查局在2024年10月8日回函北檢的函文，也謝謝再次幫忙說明清楚，「看了這些，我終於知道李師科案中被冤枉的王迎先為什麼會跳河自殺了， 國家機器動起來，真的是有夠可怕的，民進黨為了不失去政權，果然把自己活成228時代的國民黨了」。

原始連結







更多華視新聞報導

發文求北檢「把存摺還給我媽」 陳佩琪：不是跟柯文哲沾上邊就有犯罪嫌疑好嗎

陳佩琪貼「搜索票」曝承辦人個資 廉政署：有違法疑慮

搜索票怎來的？ 陳佩琪：趁老公出門「蛇」進去偷看電腦

