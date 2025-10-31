發文力挺林岱樺遭指正 卓冠廷致歉身負黨務表態初選

民進黨發言人、市議員卓冠廷31日向針對初選事宜表態致歉，並表示收回先前表態。（圖／報系資料照）

民進黨高雄市長初選逼近，正國會包括外交部長林佳龍、民進黨發言人卓冠廷等人日前陸續在社群媒體上發文力挺立委林岱樺，遭黨內高層指正政務官不應介入初選。對此，卓冠廷今（31）日致歉表示，身為新北市議員兼任民進黨發言人，身負黨務卻公開貼文針對黨內初選事宜表態，失去中立，恐影響初選，要誠懇向大家致歉，並收回自己的表態。

卓冠廷表示，自己身為新北市議員兼任民進黨發言人，身負黨務卻公開貼文針對黨內初選事宜表態，失去中立，恐影響初選，要誠懇向大家致歉。徐國勇秘書長第一時間指正自己，中央黨部黨工必須保持中立，正因是選務人員，初選工作會有對外發言，工作必當公正。

卓冠廷說，「我深感悔意跟歉意，再次向所有朋友致歉，並收回我的表態。」接下來，自己在任民進黨發言人的一天，不會對初選任一候選人表態、站台、主持，包含先前各派系與各位朋友的邀約，也都比照推辭。各位的批評指正都是出自關心，讓大家困擾，對不起，謝謝大家。

